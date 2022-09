Gunstige olieprijs: weer minder betalen aan de pomp!

Oliehandelaren moeten maatregelen wat betreft de olieprijs nemen voor de huidige situatie en voor de automobilist betekent dat minder betalen aan de pomp.

Open vraag: wat is de duurste literprijs die jij hebt gezien tijdens de recordperiode? Dankzij wereldwijd grote druk op olie moest er namelijk veel betaald worden voor een litertje peut. Gelukkig, zoals je waarschijnlijk zelf ook al hebt gemerkt, gaat het weer de goede kant op. Waar de landelijke adviesprijs niet lang geleden rond de 2,50 euro lag, is dat nu 2,09 euro. En er komt meer daling in de olieprijs.

Olieprijs daalt

De wereldwijde oliehandelaren moeten namelijk aanpassen aan de huidige situatie. In de ergste gevallen, bijvoorbeeld in juni, kostte Noordzeeolie zo’n 120 dollar per vat. Dat daalde al naar onder de 100 dollar om nu tot een vatprijs van 87,70 dollar uit te komen. Dankzij hoge inflatie en de toegenomen rente door banken wereldwijd, zijn de prijzen aan het dalen uit vrees voor een recessie. Ook wordt er geredeneerd dat er bij minder vraag ook minder olie nodig is.

Goedkoper aan de pomp

Om dus weer terug te komen bij het eerste gedeelte: de daling van de olieprijs ga je merken aan de pomp. Met een beetje geluk is de literprijs binnenkort weer onder de twee euro te krijgen. Hoef jij je weer minder zorgen te maken over of de benzine niet te duur wordt. (via Nu.nl)