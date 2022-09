Hongqi E-HS9 NL prijs: 22.000 euro duurder dan verwacht

We kunnen weer een elektrische auto uit China in ons land verwelkomen. Deze keer een premium SUV die luistert naar de naam Hongqi E-HS9.

Dat de Chinezen Europa veroveren met elektrische auto’s is geen verrassing meer. BYD, MG en Lynk & Co zien we inmiddels al veel rijden op ’s heerens wegen en daar kunnen we weer een Chinees merk aan toevoegen: Hongqi.

Om precies te zijn de Hongqi E-HS9. Deze premium SUV met zes of zeven zitplaatsen wordt door Stern als importeur en exclusief dealer naar ons land gehaald. De E-HS9 is het eerste model van het merk dat in ons land verkrijgbaar zal zijn, eind 2023 en begin 2024 verwacht Stern nog twee modellen in Nederland te introduceren. Welke dat zijn is nog niet bekend.

Premium SUV van formaat

Het merk Hongqi staat ook wel bekend als het Chinese Rolls Royce. Zeker geen proletenbak dus. Vooral de partijbonzen in China schijnen zich graag in bolides van dit merk rond te laten rijden. Voel je Xi JinPing en stap in deze premium SUV.

Dan voel je een grote jongen in een grote auto. Met een lengte van 5,2 meter en een breedte van 2,01 meter is de auto fors te noemen. Ruimte zat dus voor zes of zeven stoelen, je mag kiezen.

Die stoelen zijn dan van zacht nappa leder of alcantara, zijn voorzien van een zacht hoofdkussentje en elektrisch verstelbaar. Uiteraard voorzien van verwarming en koeling en voorin van een massagefunctie. Per zitrij voorzien van een eigen paneel voor de climate control en USB poorten.

Volledig elektrisch

De volledig elektrische Hongqi E-HS9 is in Nederland verkrijgbaar met twee verschillende accupakketten. Een 84 kWh batterij met een actieradius van 396 kilometer en een 99 kWh batterijpakket met een actieradius van 465 kilometer. Qua Pk’s goed voor respectievelijk 436 en 551 pk. Krachtige aandrijflijnen, maar die heb je ook wel nodig bij een gewicht van meer dan 2.500 kilogram.

Noorwegen

Het merk Hongqi bestaat al sinds de jaren vijftig en is ook al enige tijd in Noorwegen te koop. In Noorwegen zijn er al meer dan 1.000 stuks verkocht, dus wat dat betreft zien de mannen en vrouwen van Stern er voor Hongqi in Nederland ook wel brood in. Interessant detail is wel dat de vanafprijs in Noorwegen dik 22 duizend euro lager is dan in ons land (!)

De Hongqi E-HS9 Business met het 84kWh accupakket is bij ons namelijk te koop vanaf 83.590 euro tegen 61.500 euro in Noorwegen. Voor de Executive met het grotere accupakket betaal je minimaal 94.590 euro. Ben je Xi Jinping zelf dan ga je natuurlijk voor de E-HS9 President en moet je 103.590 euro aftikken. De duurste versie in Noorwegen “doet” 78.500 euro.

Voor ongeveer hetzelfde bedrag als de goedkoopste versie rij je ook een BMW iX. Die is natuurlijk wel een klap kleiner, maar ook een stuk minder Chinees.

Het prijsverschil tussen Hongqi Nederland en Hongqi Noorwegen komt doordat je in Noorwegen voor elektrische auto’s geen importbelasting hoeft te betalen en geen BTW, leert navraag. Voor een premium auto lopen percentages als ongeveer 10 procent importtax en 21 procent BTW aardig op, aldus Stern.