Zoveel EV's werden er in 2020 verkocht in Nederland - Autoblog.nl

De vraag waar je eigenlijk het antwoord al op weet. Zoveel EV’s werden er in 2020 verkocht in Nederland.

Het is alweer de laatste dag van het jaar. Wat gaat het snel, hè? Het jaar 2020 gaat de geschiedenis in als een knotsgekke. Het enige wat niet veranderde ten opzichte van voorgaande jaren: Lewis Hamilton werd wederom met overmacht kampioen in het wereldkampioenschap Formule 1-auto’s rijden.

December-registraties

Een andere constante zijn de autoverkoopcijfers in Nederland. Sinds de invulling van marktontwrichtende belastingmaatregelen, is het altijd een verrassing hoe december gaat verlopen. Korte inleiding: vroeger was het heel makkelijk om de december-registraties te voorspellen, want bijna niemand registreerde een auto in december. Dan was je auto na 1 maand namelijk meteen 1 jaar oud, met alle afschrijvingsnadelen van dien. Daarom willen leasemaatschappijen niet meer leveren na oktober (soms zelfs september).

Maar sinds de bijtelling afhankelijk is van prijs en uitstoot, gaat het alle kanten op. Denk aan de Volvo V60 D6, Mitsubishi Outlander PHEV, Volkswagen Polo Bluemotion en de Tesla Model 3. Aan het einde van het jaar zag je vaak een ware run om dit soort auto’s nog tegen de lage bijtelling te kunnen rijden. Is dat in 2020 nog steeds zo?

70.000 EV’s verkocht in Nederland

Jazeker! Dat meldt de BOVAG aan BNR. de branchevereniging verwacht dat er dit jaar meer dan 70.000 elektrische auto’s op kenteken gezet zullen worden. De woordvoerder van de BOVAG, Ton Huyskens, meldt dat het juist in deze maand nog storm loopt om auto’s af te kunnen leveren. Gisteren, 30 december, werden er meer dan 5.000 auto’s op kenteken gezet! Vermoedelijk komt dat door de bijtelling: die gaat morgen omhoog van acht naar twaalf procent. De meeste auto’s die op kenteken werden gezet gisteren, waren dan ook voorzien van elektrische aandrijving.

Ook geeft de Bovag alvast een prognose over het totale aantal auto’s dat dit jaar verkocht is. Waarschijnlijk zullen dat er zo’n 355.000 tot 360.000 zijn. Daarvan zijn er waarschijnlijk zo’n 70.000 elektrisch. Inderdaad, ongeveer een vijfde van alle nieuw verkochte auto’s is elektrisch.







Best verkochte EV van 2020 in Nederland

Dan als laatste, de best verkochte auto van 2020. Natuurlijk, dat is net zoiets als het ‘beste album van 1987’ of ‘beste Nederlandse spits in 2020’. Het is sowieso niet veel soeps. Vorig jaar was het nog de Tesla Model 3, met een zeldzaam grote voorsprong van ‘Kadett-esque’ proporties. Dit jaar strijden de Volkswagen ID.3, Kia Niro en Hyundai Kona om de titel.

Via: BNR.