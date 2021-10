Elektrische rallyauto van Volkswagen is nu al een feit

De ID4 die deelneemt aan de Rebelle Rally is een elektrische rallyauto van Volkswagen. Wie anders?

Was het vroeger gaaf om je auto zo laag mogelijk te zetten voor een betere wegligging, tegenwoordig is de trend precies andersom. De industrie voor de verhoogde safari-specials is enorm. En nee, dan bedoelen we niet alleen de bekende Land Rovers en pick-ups.

De Subaru Outback Wilderness is zo’n auto, bijvoorbeeld. En ook aftermarket zijn er veel oplossingen voor mensen die een grotere, hogere en stoerdere SUV of crossover wensen.

Rebelle Rally

In dit geval betreft het een elektrische rallyauto van Volkswagen. Zoals je kunt zien is de basis nog vrij herkenbaar, namelijk de ID.4. In dit specifieke geval gaat het om de ID.4 AWD Pro-uitvoering. Deze heeft een motor op de voor- en achteras. De auto is gebouwd met de Rebelle Rally in het achterhoofd. Vorig jaar mocht Rivian acte de présence maken als elektrisch uithangbord. Vandaag is dat deze elektrische Volkswagen rallyauto.

De ID4 in kwestie is aangepakt door Tanner Foust Racing en Rhys Millen Racing. Beide zijn geen onbekende in de Volkswagen-scene. In beide gevallen kwamen de teams naar Wolfsburg om daar de ID4 aan te passen voor deelname aan de Rebelle Rally.

Elektrische Volkswagen rallyauto

Om te beginnen is de bodem is nu beschermd met een grote plaat. Vervolgens zijn de draagarmen aangepast op het zwaardere werk. Oh, en uiteraard is er ook een lift-kit. Verhogen is immers het nieuwe verlagen. Ook zijn de accupakketten voorzien van een extra bescherming. Daarnaast zijn er geweldige velgen van OZ Racing gemonteerd. Het betreffen namelijk de Rally Racing-wielen van de Italianen. Deze zijn voorzien van Yokohama Geolander A/T-banden. Het geheel wordt ten slotte afgemaakt door een roofrack van Thule en een opvallende wrap.

De elektrische rallyauto van Volkswagen zal deelnemen in de X-Cross-klasse. Die klasse is niet voor jonge rappers die hun spijkerbroeken achterstevoren dragen, maar een net-niet-productie-auto-klasse voor auto’s als de Mitsubishi Outlander.

