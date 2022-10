Daihatsu Charade DeTomaso(!): vreemde samenwerking du jour

Ja, deze Daihatsu Charade kwam echt zo uit de fabriek rollen met logootjes en teksten van DeTomaso erop.

Samenwerkingen in autoland zijn er in vele vormen. Onder hetzelfde concern vallen, partnerschappen sluiten: het gebeurt veel om winst te maximaliseren. Af en toe werken twee merken samen waarvan je het echt niet verwacht. Handling by Lotus voor modellen van Isuzu is altijd een geinige geweest, maar veel obscuurder dan de samenwerking tussen DeTomaso en Daihatsu gaat het niet worden.

Daihatsu en DeTomaso

En zo kan het gebeuren dat je ineens een Daihatsu Charade DeTomaso tegenkomt. Een opgepepte Charade met echte expertise van het Italiaanse sportwagenmerk en niet enkel wat badges. Hoe zat dit? De korte versie van het verhaal is dat DeTomaso steun vond in Daihatsu dankzij Innocenti. Dit Italiaanse merk werd gekocht door DeTomaso en dat ging niet helemaal lekker. Daihatsu wilde DeTomaso wel helpen het merk Innocenti terug op de rails te krijgen. Met wederzijdse interesse: Daihatsu kon DeTomaso helpen met ervaring op het gebied van kleintjes en DeTomaso kon zo ervoor zorgen dat Daihatsu’s makkelijker te slijten waren in Europa en Italië. En wat werkt nou beter als marketingstunt dan een saaie Japanner met Italiaanse sportauto-credentials?

Vandaar dat de in 1983 geïntroduceerde Daihatsu Charade (G11) op de markt kwam met als topversie de Charade DeTomaso Turbo. Dit was ‘gewoon’ een Charade waar DeTomaso een turbo opschroefde en het uiterlijk voor verzorgde. DeTomaso en Daihatsu wilde ook samenwerken voor een heftige Charade rallyauto, de 926R zoals bovenstaand. Deze was echter bedoeld voor Groep B en tegen de tijd dat de 926R klaar was, werd in 1986 Groep B beëindigd. Er kwam nog één laatste samenwerking tussen DeTomaso en Daihatsu in de Charade (G200) die in 1993 op de markt kwam, een topversie van de Daihatsu Charade gevuld met DeTomaso-badges, teksten en ook motoronderdelen.

Daihatsu Charade (G201) DeTomaso 1.6 EFI

Dat brengt ons bij de occasion van vandaag. De Daihatsu Charade DeTomaso van de laatste generatie van de samenwerking. Deze is enkel in Japan geleverd, maar duikt op in het Verenigd Koninkrijk als occasion. Opvallend aan dit model is dat er geen Daihatsu-logo te bespeuren valt. Wel zit de auto vol met DeTomaso-badges.

Motor

De auto wordt aangedreven door een vrij normale 1.6 liter zestienklepper van Daihatsu. DeTomaso voegde daar een nieuwe nokkenas aan toe vanuit de racerij om tot een totaalplaatje van 125 pk uit te komen. Het is geen racemonster, maar met 125 pk op een leeggewicht van 920 kg is het wel een leuke hete hatchback. En, we herhalen het nogmaals, het feit dat je met officieel aangebrachte DeTomaso stickers rondrijdt op een Daihatsu, voor autoliefhebbers een absolute winst.

Kopen

Nog een voordeel van de Daihatsu Charade DeTomaso: stiekem zijn ze niet zo gewild als je denkt. Nou is het exemplaar van de dag niet het allerbeste exemplaar wat je gaat vinden, maar met 95.000 mijlen (152.850 km) op de klok is het ook niet verschrikkelijk. En dan was dit ook nog de leukste versie: de alternatieve versie had een automaat met vier versnellingen. In deze mag je gewoon met de hand door vijf versnellingen heen werken.

De verkopende partij wil 5.995 pond (6.823 euro) hebben voor het apparaat. Hij staat dus in het Verenigd Koninkrijk, maar is origineel geleverd in Japan. Durf jij? Dan kun je terecht op de advertentie van PistonHeads.