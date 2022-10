EV als tweede auto, is dat wat? Autoblog Advies!

Is de EV handig als tweede auto? We zoeken het voor je uit.

Het leven is geen bitterbal. Daar kwam Remco achter. Jarenlang had hij een leaseuato. Remco ging daarin mee met alle winden van het bijtellingsregime. De Mitsubishi Outlander PHEV, Volkswagen Passat GTE en Tesla Model 3: Remco heeft ze gereden. Ja, hij is autoliefhebber maar als je een auto mag leasen, kies je gewoon voor de beste deal in het budget. Waarom bijbetalen voor minder? Daar moeten we ‘m gelijk in geven.

Voor nu zit het een beetje anders. Remco heeft namelijk geen auto van de zaak meer. Hij is voor zichzelf begonnen. Het eerste wat hij gedaan heeft is een youngtimer gekocht, een Audi A6 Avant 3.0 TDI quattro S-Line met zo’n beetje alle mogelijke opties. Als tweede auto zoekt hij een elektrische auto. Het viel hem al op dat die duurder zijn dan zijn Audi was.

Omdat hij lang PHEV’s en Tesla’s gereden heeft, heeft Remco de mogelijkheid om te laden thuis. De auto is bedoeld voor de boodschappen, de kinderen ophalen van school en andere ritjes binnen Nederland. Ze wonen in Zwolle en moeten af en toe naar Rotterdam (voor de familie). Het zou wel lekker zijn als dat kan zonder dat je 5 keer een uur moet laden.

De wensen en eisen van Remco voor een elektrische boodschappenauto kun je hieronder bekijken:

Huidige/vorige auto(‘s) Outlander PHEV, Passat GTE, Model 3 LR, A6 Avant 3.0 TDI Koop of lease Koop Budget 20.000 euro, mag meer als het echt beter is Jaarkilometrage 10.000, hooguit 12.500 Brandstofvoorkeur Elektrisch, ik heb een laadpaal Reden aanschaf Rijd nu met een Youngtimer Gezinssamenstelling Twee dochters, één vrouw (ik heb alleen wat te zeggen over de auto ;-)) Voorkeursmodellen BMW i4 is erg mooi, maar nog veel te duur natuurlijk No-go: Alles dat niet elektrisch is

BMW i3 Comfort (I01)

€ 19.950

2014

55.000 km

De BMW i3 is een beetje de Audi A2 van zijn generatie. Dat betekent dus dat de auto veel te ver zijn tijd vooruit was, zeker voor de badgesnobs. Kom op jongens, er stond een BMW-logo op! Stiekem was het een erg goede auto. Sterker nog, gezien de aanvraag is het misschien wel de beste auto in het overzicht. Het interieur is erg fraai voor zijn klasse, dat niet alleen: er is veel ruimte.

Het rijdt voor wat het is prima, verwacht alleen geen sportieve BMW qua prestaties en driftkwaliteiten. Nadeel: je hebt de kleine batterij die langzaam laadt. Je komt er niet ver mee en laden duurt verrassend lang. Toegegeven, het is alweer 8 jaar oude techniek en een laptop of smartphone uit 2014 staat ook in het museum, maar voor 20 mille ga je echt een paar stappen terug in de tijd doen.

Renault Zoe

€ 19.950

2020

15.000 km

De Renault Zoe is alweer behoorlijk lang op de markt. Het is in principe een briljant kleintje die perfect geschikt is voor Nederland. Echt snel is ‘ie niet, maar tot 100 km/u ben je lekker vlot onderweg. Qua formaat is het net wat meer dan een e-Up, maar iets minder dan een Nissan Leaf. Voordeel is dat je altijd vijf deuren hebt. Dat maakt deze Renault net even een wat praktischere auto.

In het budget kun je twee kanten op. Eentje vroeger exemplaar met accu-koop of een nieuwe versie met accu-huur. Op zich is dat accuhuur zo slecht nog niet. Niet alleen heb he dan een jongere auto, maar je hoeft je er ook geen zorgen om te maken. Als je de auto nieuw koopt, wil je niet alsnog een leasebedrag gaan betalen, maar durf jij een oude accu te kopen? Precies.

Skoda Citigo e iV Ambition

€ 19.950

2020

70.000 km

Deze auto is identiek aan de e-Up en Mii Electric. Het voordeel van de Seat en de Skoda is dat ze er alleen maar met de goede aandrijving zijn. De E-Up heb je nog met de oude batterij (2016 tot 2018-modellen). In dit geval heb je er een uitstekende auto aan. Ze zijn redelijk vlot, zitten voor de klasse prima en op een volle accu kun je zo’n 200 km halen. Kortom, een prima EV als tweede auto. Maar eventjes he: je geeft 20 mille auto aan een auto die in de basis gewoon 13 mille NIEUW koste.

Tuurlijk, met driecilinder, maar je zit in een eenvoudige A-segment auto. Eentje die voor segment verder keurig is, maar 20 mille voor een Skoda Citigo is gevoelsmatig erg krom. Daar heb je vier gewone exemplaren voor die makkelijk 500 km rijden en verder ook niet veel kosten om rijdend te houden.

Volkswagen e-Golf (5G)

€ 19.900

2015

70.000 km

Dat Volkswagen zo compulsief de ID3 moest lanceren, is ons een beetje ontschoten. Het zijn prima auto’s hoor, maar is dit niet gewoon wat je wil? De e-Golf is een Volkswagen Golf, maar dan elektrisch. En de Golf VII is een van de beste auto’s ooit gebouwd. Dus je hebt een top-interieur en uiterst puike rijeigenschappen. Nadeeltje is dat je het oude batterijpakket het en de oude motor.

Volgens de NEDC haal je 190 km met deze Volkswagen! Dat is dus wind mee, bergaf en veel fantasie. Je mag blij zijn als je meer dan 100 km haalt. Houd er rekening mee dat je al meldingen krijgt wanneer de accu dreigt leeg te gaan, dus je kan zo’n 70-80 km lekker ongestoord en ontspannen rijden. Het is dus echt alleen als tweede auto geschikt, deze EV versie van de Golf.

Kia Soul V Executive PlusLine (PS)

€ 18.950

2017

50.000 km

We beginnen psotief: de Kia Soul is een buitengewoon leuke auto. Nog beter is dat het guitige uiterlijk geel belemerring is om praktisch te zijn. Vijf deuren heeft deze Kia altijd. Maar er is meer goed nieuws, er is namelijk redelijk wat vermogen aan boord. Het is geen racemonster, maar je komt vlot van je plaats.

Het grote probleem is de range. Vlgens de eeuwig optimistische NEDC was deze destijds iets meer dan 200 km, in het echt haal je ongeveer de helft. Iets meer als je rustig aan doet. Niet extreem slecht, maar voor 19 mille best beperkt. Niet de beste EV als tweede auto, maar wel een geinig concept.

Fiat 500e (FF)

€ 17.995

2017

20.000 km

Het is niet de meest verstandige keuze deze EV, ook niet als tweede auto, maar wat is ‘ie leuk! Ironisch dat Fiat ‘m bouwt vanwege de strenge eisen in Californië en dat ‘ie uiteindelijk veel geëxporteerd wordt naar Nederland. Het is een Fiat 500, maar dan elektrisch. De auto ziet er dan ook best wel funky uit, waar sommige auto’s wel heel erg op een wormvormig aanhangsel lijken.

De Fiat 500e is echt een stadsautootje, want nieuw kon je 120 tot 130 km halen op een accu. Maar je mag blij zijn als je de 80 km haalt met een volle accu met een okazie. Als het koud is? Dan kan 50 tot 60 zo maar het maximale zijn. Oef. Maar het rijdt wel grappig, maar dus echt alleen voor stadsvervoer. Daarmee concurrent de Fiat 500e meer met een scooter of een fiets.

Hyundai Ioniq EV Comfort (AE)

€ 22.935

2017

75.000 km

Ja, we weten het: deze auto zit boven budget. Maar als je een EV als tweede auto zoekt, is deze Hyundai de moeite waard. We vonden enkele exemplaren met flink meer kilometers onder de 20 mille. Dan heb je wel te maken met auto’s met anderhalve ton op de klok, alhoewel dat niet zo héél erg is, toch? De Hyundai Ioniq is qua auto ietsje moderner dan de rest in dit lijstje en dat uit zich in laadtijden en een acteiradius die bijna acceptabel te noemen is. De prestaties zijn in orde, in 10 tellen rijd je 100 km/u. Maximal haal je 160 km/u, net snel genoeg.

De binnenruimte is niet verkeerd: de auto heeft meer bagageruimte dan een BMW E91 Touring! Op een volle accu moet je zo’n 300 km kunnen halen volgende de WLTP. In het echt betekent dat net geen 200 km, zeker niet met deze leeftijd, maar je kunt in elk geval met een volle tank van Zwolle naar Rotterdam. Net.

Nissan Leaf 40 kWh Tekna

€ 22.900

2020

80.000 km

In principe geldt voor de Nissan Leaf hetzelfde als voor de Hyundai Ioniq EV. Een heel bruikbare elektrische auto. Zeker voor de doeleinden die jij voor ogen hebt. Rotterdam haal je wel vanuit Zwolle, maar ook hier moet je voor de terugweg laden. We kijken met de Leaf net te veel naar het elektrische aspect. Op zich zonde, want deze elektrische Nissan een goede auto een uitstekende EV als tweede auto.

Een doordachte en verfijnde hatchback die niet heel erg veel onder doet voor de Golf, op technisch gebied dus al helemaal niet. In het budget vind je ze alleen met heel erg veel kilometers, we vonden enkele exemplaren met meer dan 170.000 km op de klok! Die eigenaren kun je herkennen aan het feit dat ze alle barista’s langs de snelwegen bij de voornaam kennen.

Resumerend:

De markt zit niet heel erg mee op het moment. Er zijn niet veel elektrische auto’s. Wat twee jaar terug nog 15 mille kostte, is nu 20 mille. De auto’s an sich zijn niet verkeerd, het is voornamelijk de ouderwetse accutechnologie die ze de das om dat. Voor 10 mille zijn deze auto’s eventueel het overwegen waard, voor 20 mille is het nuchter beschouwd gekkenwerk. De enige auto die wij oprecht durven aan te raden is de Hyundai Ioniq. Die is relatief modern, heeft in sommige gevallen nog wat fabrieksgarantie en daar kun je daadwerkelijk nog iets mee.

Het heeft dus zin om voor die paar duizend euro een volwaardige auto te kopen. 20.000 euro is een hoop geld en ondanks alle goede bedoelingen is een auto waarmee je nauwelijks 100 km en potentieel enorme kosten voor een nieuwe accu (die alsnog knakig is) gewoon niet aan te raden. Een auto moet kunnen rijden en dat is juist het probleem met de meeste elektrische auto’s onder de 20 mille. Nu is de vooruitgang niet te stoppen. De betere elektrische auto’s gaan ooit ook de lease uit. De betere elektrische auto’s van nu en gisteren zullen uiteindelijk ook occasions worden.

