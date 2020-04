Lotus overweegt herintroductie ‘handling by Lotus’

Het label ‘handling by Lotus’ zou kunnen betekenen dat ‘normale’ auto’s met Lotus-tuning een return maken.

Als je denkt aan Lotus, denk je vast aan een auto als de Elise of Exige. Pure, gerichte sportwagens zonder poespas. “Simplify, then add lightness“, zoals wijlen merkoprichter Colin Chapman zei.

Modale auto’s

Hoe houd je een kleinschalig sportwagenmerk levend? Je kunt je diensten elders aanbieden, ook al moet je dan een beetje buiten je ideaal treden. Dat deed Lotus in de jaren ’80 en ’90. Onder het label ‘handling by Lotus’ kwamen een paar auto’s uit van Isuzu en Proton, twee Aziatische merken die qua marketing wel wat jeu konden gebruiken. En geef toe, ‘deze auto stuurt als een Lotus’ is gave marketing. Helemaal op auto’s als de Isuzu Gemini, die er overigens in Lotus-trim zo uitzag:

Het nieuwe Lotus

Vandaag de dag is Lotus echter niet meer de helpende hand, maar degene die een helpende hand nodig heeft. Daarom is ‘Handling by Lotus’ niet meer een ding. Onder de radar is het merk – overigens al vrij lang – bezig met een wederopstanding. Net als Volvo mag Geely financieel helpen. Er komt een SUV en een knotsgekke elektrische hypercar genaamd Evija. Een cashcow en een imagebuilder dus, in die volgorde. Nadat deze modellen hun ding kunnen doen is er weer tijd voor om leuke modellen te bouwen. Onze gelijknamige Engelse collega’s komen in gesprek met Matt Windle, de baas van engineering bij Lotus.

3-Eleven

Lotus heeft genoeg werk aan de winkel, dus is er ruimte voor bijvoorbeeld een opvolger van de 3-Eleven? Deze heftige versie van de Elise heeft geen voorruit en alles lijkt op een extreem gestripte raceauto, iets wat beter bij de kernwaarden van Lotus past. Een beetje wat Aston Martin nu doet met de V12 Speedster. Een opvolger van de 3-Eleven zou kunnen als een gelimiteerd model, maar zoals gezegd moet er eerst brood op de plank komen met de nieuwe line-up.

Handling by Lotus

Maar even terug naar de eerste alinea. Lotus zou met ‘Handling by Lotus’ terug willen vallen op die strategie van vroeger. Samenwerken met andere (kleine) fabrikanten die het merk Lotus als ware imagebuilder kunnen gebruiken. Tenzij een pickup met Lotus-engineering een goed idee is staat Isuzu buiten spel. Proton zou nog kunnen, die zijn voornamelijk in Maleisië actief. Maar kan Lotus het niet harder spelen dan een Maleisisch merk wat slechts deels bekend is in bijvoorbeeld het VK?

Door de vele discussies en plannen voor dit idee wordt absoluut niet concreet welk merk ze mee willen gaan samenwerken. Voor de retrofanaten zou een Lotus Insignia wellicht leuk zijn, al zou een dergelijke ‘opvolger’ van de Lotus Carlton wat meer Lotus moeten hebben dan alleen een badge achterop. De vraag van vandaag: welk merk kan Lotus-handling en de bijbehorende badge-tuning goed gebruiken?