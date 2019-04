Dakar kiest voor een totaal andere koers

Een nieuw gebied en dus ook nieuwe uitdagingen.

Dakar staat al tientallen jaren bekend om zijn avonturen in Afrika en Zuid-Amerika. Je weet niet beter dan dat de organisatie een route uitstippelt in deze gebieden van de wereld. Verandering van spijs doet eten moet de organisatie gedacht hebben, want met de volgende Dakar gaat het helemaal anders worden.

De Dakar van 2020 zal zich afspelen in de zandbakken van het Midden-Oosten, zo laat men weten. Na tientallen jaren modder en zand happen in Afrika en Zuid-Amerika is er nu gekozen voor een totaal nieuw gebied. Hoewel het Midden-Oosten andere koek is in vergelijking met de andere werelddelen zijn er uiteraard genoeg overeenkomsten te vinden. Het ouderwetse zandhappen zal niet anders aanvoelen.

Saudie-Arabië is gastland van Dakar 2020. Prins Abdulaziz bin Turki Al Saud, voorzitter binnen de Saudi Arabia General Sports Authority, zegt trots te zijn op de komst van Dakar naar zijn land. Na 30 jaar Afrika en 11 jaar Zuid-Amerika kiest Dakar voor een andere koers. Het is niet uitgesloten dat de organisatie in de toekomst weer terugkeert naar deze andere delen van de wereld. Dit jaar vond de Dakar plaats in Peru, Zuid-Amerika.