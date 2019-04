Aston Martin Rapide E is officieel, hier is alle info

Geen concept gedoe meer. Tijd voor het echte werk.

We wisten dat er een elektrische Rapide aan ging komen, maar man wat heeft het lang geduurd. Eindelijk heeft Aston Martin een productieklare Rapide E laten zien en de onthulling was op de autoshow van Shanghai.

De eerste elektrische auto van het Britse merk gaat er komen en wel in een oplage van 155 stuks. De exclusive Rapide E heeft Aston Martin in samenwerking met Williams Advanced Engineering (WAE) ontwikkeld. Aston Martin heeft naar eigen zeggen gesleuteld aan de aerodynamica om de auto zo vloeiend mogelijk te maken voor een acceptabele actieradius, zonder dat de basislijn van de Rapide verloren is gegaan.

De normaal zo brute 6.0 liter V12 is vervangen voor een 800V batterij architectuur met een capaciteit van 65kWh. De constructie is goed voor een vermogen van 610 pk en 950 Nm koppel. De actieradius bedraagt volgens de WLTP-cyclus meer dan 320 kilometer. Ik gok dat je met een reguliere V12 Rapide met een volle tank ongeveer net zo ver komt. Middels snelladen (100kW of meer) moet de batterij van de Rapide E in drie uur weer vol zijn.

De elektrische Rapide E doet 0-96 km/u in minder dan vier seconden. De topsnelheid bedraagt 250 km/u. Aston Martin wil een rijbeleving meegeven die klanten van het merk gewend zijn. Zo laat de autobouwer weten dat voluit accelereren en stoplichtsprintjes achter elkaar mogelijk zijn. De batterij hoeft niet in de tussentijd af te koelen.

De orderboeken van de Rapide E zijn officieel geopend. Aston Martin communiceert enkel naar klanten wat de prijs is van de elektrische auto.