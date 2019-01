Dit moet je weten over de Dakar van 2019

De rally der rallies gaat over drie dagen eindelijk los.

Begin januari trapt het internationale autosportseizoen traditioneel af met de Dakar Rally. We zeggen overigens autosport, maar bedoelen dat in dit geval in bredere zin, want zoals de meesten wel zullen weten brengen ook de bromvliegen en truckers altijd een grote bijdrage aan de festiviteiten. Tegenwoordig zijn er zelfs vijf klassen, omdat ook de quads en de buggies hun eigen klassementjes uitvechten. Al met al is het dus een gemêleerd gezelschap dat zich twee weken lang een weg baant door de woestenij van Afrika Zuid-Amerika. Vergelijk het met Mad Max, maar dan zonder het extra randje Thunderdome.

Dat de fameuze rally, genoemd naar de hoofdstad van Senegal, nu alweer enkele jaren niet meer in Afrika verreden wordt blijft trouwens wel een dingetje. De eerste keer dat dit gebeurde was -schrik niet- exact tien jaar geleden, omdat de organisatie meende de veiligheid van haar deelnemers niet meer te kunnen garanderen in het door terreurgekkies geplaagde Afrika. Veel deelnemers van de oude stempel zouden graag terugkeren naar de geboorteplaats van de rally en dat kan tegenwoordig ook, als je deelneemt aan de Africa Eco Race.

Vorig jaar opteerden onze Brabantse truckhelden van de familie de Rooy ervoor Le Dakar te laten schieten ten faveure van een tripje naar…euhm, Dakar. Dit jaar zijn de Iveco’s met Petronas-sponsoring echter wel weer aanwezig bij de echte Dakar. Die in Zuid-Amerika dus. Goed, dit wordt misschien een beetje verwarrend. Voor een overzicht van alle Nederlandse deelnemers check je het beste het artikel dat we hier eerder al over schreven.

De route

De volledige rally zal dit jaar verreden worden in Peru. Aanvankelijk was het de bedoeling om Bolivia en Chili ook (weer) aan te doen, maar die landen trokken zich terug. Een rondje om de kerk wordt de rally daarmee echter niet: er moet in totaal zo’n 8.000 kilometer afgelegd worden verdeeld, waarvan grofweg 5.000 kilometer verdeeld over tien ‘normale’ etappes en 3.000 kilometer bestaande uit de special stages. Dat wordt dus weer flink door tokkelen.

Voor deelnemers die er op enig moment niet in slagen om op tijd binnen te zijn tijdens een van de dagen is er overigens voor het eerst een speciale tweede kans ingebouwd in het reglement. De teams steken namelijk toch veel tijd en geld in zo’n deelname en dan is het wel erg zuur als je na de eerste dag ‘weer naar huis kan’. Dit jaar kunnen dergelijke faalhazen echter een dagje rust pakken en de volgende dag weer gewoon meedoen in de etappes. Ze dingen dan uiteraard wel niet meer mee voor de zege in het algemeen klassement, maar mogen samen met de andere losers hun eigen klassementje uitvechten. De organisatie heeft wel nog een extra regel bedacht waardoor de also-rans het échte klassement niet kunnen beïnvloeden: tijdens de special stages mogen ze nooit bij de eerste 25 starten.



De machinerie

Ja we zijn natuurlijk autoblog, dus met alle respect voor de bakkenisten (die stiekem wel de echte helden van de rally zijn) en de trucks (met veel Nederlandse inbreng), zijn we vooral geïnterreseerd in de auto’s die Le Dakar gaan trotseren. Vorig jaar won Papa Sainz ondanks een aanvaring met Kees Koolen de rally met de Peugeot 3008DKR. Peugeot doet dit jaar echter niet meer mee als fabrieksteam. Dat wil overigens niet zeggen dat er geen Peugjes meer aan de start komen, want privé-team PH-Sport heeft twee 3008DKR’s ingeschreven voor niemand minder dan Sébastien Loeb en voor de Brit Harry Hunt (met Wouter Roozegaar als navigator).

De Franse bolides moeten het onder andere opnemen tegen het team van X-raid met de MINI ‘buggies’, dat onder andere de Sainz senior aan de start brengt. De vader van Sainz junior komt dus gewoon weer aan de start, zij het voor een ander merk. Op voorhand is de favoriet voor de zege misschien wel het team van Toyota Gazoo Racing, dat een aantal auto’s inzet waarvan een bestuurd door Bernhard Ten Brinke. Spektakel verwachten van de Tsjech Martin Prokop, die met een -jawel- Ford Raptor (rijtest) aan de start verschijnt en van herintreder Robby Gordon. De laatste heeft jammer genoeg wel zijn Hummers/Gordini ingeruild en zal dit jaar aan de start komen met een Textron Wildcat XX.

Opvallende deelnemers

In het verleden deden er nog wel eens celebs mee aan Le Dakar, maar tenzij we iemand schromelijk over het hoofd hebben gezien is dat dit jaar niet het geval. Er zijn echter wel twee deelnemers die historie schrijven door het overwinnen van hun respectievelijke persoonlijke obstakels met hun deelname. Zo komt Nicola Dutto, een man die in 2010 een dwarslaesie opliep toen hij met 160 kilometer per uur crashte in een Italiaanse rally raid, uit in het klassement voor…motoren. We’ve got a badass over here.

Bij de buggies wordt Lucas Barron de eerste Dakar deelnemer die geboren is met het syndroom van Down. De 25-jarige zal fungeren als co-piloot voor zijn vader Jacques. Lucas is geboren in Lima en heeft er vast vertrouwen in:

This race is brilliant for me. It will be easy because we know the route.

Waarvan akte!