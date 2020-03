Dakar werkt aan plan om aantal doden te verminderen

Was het overlijden van Straver en Gonçalves een wake-up call?

Deelnemen aan de Dakar is één groot avontuur. Een avontuur zou echter geen avontuur zijn zonder risico’s. Met name voor de motorrijders is het een risicovolle onderneming. Dat werd bij de laatste editie weer pijnlijk duidelijk.

Edwin Straver

De Nederlandse motorcoureur Edwin Straver kon zijn deelname aan de Dakar namelijk niet navertellen. Ondanks het feit dat de 48-jarige Brabander niet de grenzen op zocht, kon hij een val niet voorkomen. Daarbij kwam hij ongelukkig terecht, waardoor hij een nekwervel brak. Hoewel de gearriveerde hulptroepen Straver in eerste instantie nog kunnen reanimeren, overleed hij een week later alsnog.

Dodelijke ongevallen

Het ongeluk van de Nederlander was geen uitzondering. Dit jaar overleed namelijk ook de Portugees Paulo Gonçalves. Alle twaalf doden die de afgelopen vijftien jaar te betreuren waren onder de deelnemers waren motorrijders. Het punt is dus duidelijk: de veiligheid in deze categorie is voor verbetering vatbaar.

Overleg

Het feit dat er dit jaar twee doden zijn gevallen heeft de organisatoren blijkbaar toch aan het denken gezet. Daarom is er overleg geweest tussen de Dakar-organisatie en diverse andere partijen. Daaruit kwamen diverse punten naar voren die het risico voor motorrijders kunnen verminderen.

Route

Om te beginnen zal er gekeken worden naar de route. Door een motorrijder te betrekken bij het uitzetten hiervan kan de route beter afgestemd worden op deze groep deelnemers. Ook wil de organisatie het navigeren makkelijker maken. Zodoende kan de rijder beter op de omgeving letten. Verder wordt er gekeken hoe de snelheid omlaag kan worden gebracht. Hiermee wordt ook rekening gehouden bij het plannen van de routes.

Aanpassingen

Verder is er voorgesteld om een restrictor op de luchtinlaat te plaatsen. Op die manier wordt het vermogen, en daarmee de snelheid, terugbracht. Aanvullend zullen er testen met een airbag voor motors plaatsvinden. Het plan is dat deze met ingang van volgend jaar verplicht te stellen.

De genoemde maatregelen staan nog niet vast, maar zijn als voorstel ingediend. Het is in ieder geval te hopen dat op deze manier het aantal dodelijke slachtoffers in het vervolg tot een minimum beperkt worden.

Via: Nieuwsmotor