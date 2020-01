Nederlandse coureur Edwin Straver overleden aan verwondingen

Triest nieuws vanuit de motorsport.





Edwin Straver, de Nederlandse motorcoureur die vorige week ernstig gewond raakte bij een val, is aan zijn verwondingen overleden. De 48-jarige coureur kwam met een tamelijk lage snelheid (circa 50 km/u) ten val, maar kwam zeer ongelukkig neer in de Saoedische woestijn.

Bij het ongeval brak Straver een van zijn bovenste nekwervels. Ook had de Nederlander te maken met een hartstilstand. Met een traumahelikopter werd de coureur afgevoerd na een ziekenhuis. Nog voordat de helikopter arriveerde had de coureur voor circa 10 minuten geen hartslag. In eerste instantie werd hij in een ziekenhuis in de Saoedische hoofdstad Riyad geholpen, maar afgelopen woensdag werd de coureur overgevlogen naar Nederland.

Het zag er slecht uit voor de motorcoureur. De behandelingen in het ziekenhuizen bleken uiteindelijk niet voldoende om Straver in leven te houden. Zijn verwondingen werden hem fataal. De schade aan zijn hersenen bleken te groot en afgelopen nacht is de Nederlander helaas te komen overlijden.

Het was voor Straver zijn derde deelname aan de Dakar rally. In 2018 kwam hij voor het eerst in actie in Peru, Bolivia en Argentinië. In 2019 in Peru en dit jaar in Saoedi-Arabië

Foto: edwinstraver.nl