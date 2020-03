Lichtgewicht 992 Turbo gaat op de GT3-toer

Vind je dat de 992 Turbo S snelheid te kort komt? En eigenlijk te praktisch is? Porsche komt binnenkort met de oplossing.

Een van de aspecten van de 911 Turbo die het model zo populair maakte was de combinatie van snelheid en bruikbaarheid. Met de Turbo S – want daar kozen praktisch alle klanten voor – had je gewoon een retesnelle daily. En als je echt een hardcore sportauto wilde kocht je de GT3 of een GT3 RS. Duidelijk verhaal.

Een nieuwe versie van de 992 Turbo gaat dit onderscheid iets vager maken. Porsche gaat namelijk een Lightweight Package aanbieden voor de nieuwste generatie van de Turbo. Frank Wiseman, Porsche-woordvoerder in Noord-Amerika, bevestigde dit tegenover Motor1. Eerder gaf Porsche Motorsport-baas Frank-Steffen Walliser dit ook al aan.

De gewichtsbesparing wordt onder meer gerealiseerd door het gebruik van nieuwe kuipstoelen, het weglaten van geluidsisolatie en het toepassen van lichtgewicht glas. Bovendien zouden de achterstoelen het veld moeten ruimen. Enerzijds klinkt dat als een vrij rigoureuze maatregel, anderzijds: hoe vaak gebruikt een gemiddelde 992 Turbo-eigenaar de achterstoelen?

Bij elkaar zouden de gewichtsbesparende maatregelen goed moeten zijn voor een gewichtsreductie van zo’n 30 kg. Het is echter zeer de vraag of dat de offers qua dagelijkse bruikbaarheid waard is. Bovendien kom je met een standaard Turbo S qua snelheid vrij weinig te kort. Dankzij het vermogen 650 pk sprint de Porker in 2,7 seconden (!) naar de 100 en de topsnelheid ligt op 330 km/u. Weinig reden om te klagen dus.

Blijkbaar denkt Porsche toch dat er markt is voor een lichtgewicht versie van de 992 Turbo. We gaan het zien zodra het pakket officieel wordt uitgebracht.