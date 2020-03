Delta Cayenne is een goedkope Transyberia

De Delta Cayenne bewijst wat je ook kunt doen met die goedkope Cayenne’s.

In 2002 kwam de Porsche Cayenne op de markt. De auto veroorzaakte een ware cultuurschok. Een sportwagenfabrikant die een SUV ging produceren. Tegenwoordig kijken we er niet van op, maar destijds was het een hot item.

Puristen

De Porsche Cayenne was niet alleen voor puristen een opmerkelijke auto, ook voor de verkoopcijfers. Bijna direct was de Cayenne de meest verkochte auto van de Zuffenhausers. Inmiddels staat een groot deel van die auto’s voor dumpprijzen te koop. Ze zijn duur qua verbruik, onderhoud, verzekering en belastingen. Een lage prijs kan dan potentiële klanten over de streep trekken.

Delta 4×4

Maar wat moet je er dan mee doen? Daarop heeft Delta 4×4 het antwoord. De Duitse offroadspecialisten houden zich bezig met alles wat maar enigszins in het terrein uit de voeten kan. Hun laatste wapenfeit is deze Cayenne Turbo. Op aanvraag van een Cayenne Turbo-eigenaar is de Cayenne nog stoerder en ruiger gemaakt.

Delta Klassik B

De Cayenne werd in tegenstelling tot vele andere exemplaren niet verlaagd, maar verhoogd. Er zitten 20″ Delta Klassik B lichtmetalen velgen onder, die bijdragen aan de off-road look. Om de velgen zijn off-road banden van Cooper gemonteerd. Het geheel doet denken aan de Cayenne Transsyberia die Porsche jaren geleden zélf in kleine oplage heeft geproduceerd. Stiekem is de Delta Cayenne nog iets stoerder.

Extra jerrytanks

Verder zien we een PIAA-lampenwinkel op het dak én voor de motorkap. Ook is er een Frontrunner-roofrack waarop met onder andere extra jerrytanks, niet onhandig als je het verbruik van een Cayenne Turbo in ogenschouw neemt. Ook kun je daar je tenten en andere benodigdheden kwijt. Wat de Delta Cayenne gaat kosten is niet bekend. Een beetje Cayenne Turbo koop je al voor 15.000 euro. De Cayenne is niet de eerste Porsche SUV van Delta 4×4, al eerder namen de Duitsers een Macan onder handen.