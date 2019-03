Dakloze 720S is stiekem mooier dan de coupe

Maar, hoor wie het zegt!

De McLaren 720S is ondertussen al een tijdje bezig met zijn missie voor dominantie. De Britse coupe blijkt succesvol te zijn en logischerwijs volgt er dan een open versie. De 650S Spider won geen schoonheidsprijzen, maar dat is met zijn opvolger wel anders.

Dak open of dak dicht: bij de nieuwe 720S Spider valt het moeilijk te zien dat de auto open is. Met geinige designfoefjes is de auto niet vormgegeven alsof het een cabrio is. Sterker nog: hij is stiekem misschien wel mooier dan de coupé…

Ook de 720S beschikt nog over de bekende ‘vleugeldeuren’. In de lichtblauwe tint ziet de auto er op de beurs van Genève ook mooi uit. In de zomer zal de auto in het wild te spotten zijn.