Polestar 2 toont zijde die Model 3-eigenaren vaak gaan zien

Althans, dat wil Volvo.

Betaalbaar elektrisch rijden, dat is waar vele automerken naar streven. Tesla, SEAT, Hyundai en Kia lijken momenteel de beste auto’s voor onder de vijftig mille te hebben. Voeg daar een nummer vijf aan toe: Volvo wil met Polestar ook een betaalbare auto in de markt zetten. Het eerste volledig elektrische wapenfeit, de Polestar 2, lijkt zijn pijlen maar gericht te hebben op één doel: Elon Musk en zijn Tesla Model 3.

Polestar zet in op innovatie en connectiviteit. De net gelijnde sedan krijgt een enorm Tesla-esque display mee wat draait op Android. Daarmee sluit de auto naadloos aan op je smartphone of tablet. Qua motortechniek is de auto op papier beter dan de Model 3. Een 78 kWh-batterijpakket die gekoppeld is aan vier motoren. Die zetten in totaal zo’n 408 pk op de weg. De range is volgens WLTP zo’n 500 km.

Dat alles voor het zeer schappelijke bedrag van 39.900 euro. Tenminste, dat beweert Polestar, het valt nog te bezien hoe laag dat bedrag blijft na alle Nederlandse toeslagen eroverheen. Dat zijn echter geen grote bedragen aan wegenbelasting, want hij is volledig elektrisch. De styling van de auto is wel goed gelukt: een verademing in de elektrische wereld.