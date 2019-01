5 feitjes over de verkopen van McLaren in 2018

Ziet u ook zoveel McLarens de laatste tijd?

Het leven als supercarbouwer is moeilijk. Wanneer je catalogus bestaat uit modellen die niet onder de 150.000 euro komen, is je clientèle op zijn zachtst gezegd specifiek. Bovendien wijken mensen al gauw uit naar Ferrari of Lamborghini. Als je dan toch een irrationele aankoop doet, doe dan ook gelijk eentje die mensen kennen. Dat is dan weer cool voor je eigen ego.

McLaren begon na hun revival in 2010 met de MP4-12C, een 458-killer. Dat recept werd een beetje uitgemolken: voor hetzelfde of zelfs minder geld, meer prestaties dan de rivalen. De kritiek is dan ook meestal het gebrek aan irrationele emozione. Maar een 488 GTB stof laten happen op het circuit én de dragstrip maakt bij sommige mensen genoeg emoties los. Hier, @jaapiyo, kaats ik even je burn terug.



Image-credit: Joseph Klibansky hoeft niet te kiezen tussen Italiaans of Brits, hij heeft allebei. En meer. Gespot door @mieq.

Maar zoals we al meerdere keren hebben benadrukt, het is knap om vanuit het ‘niets’ ineens een populair supercarmerk op te zetten. Nou heeft McLaren natuurlijk het kleine voordeel dat het niet alleen het geestekindje is van een zakenman met teveel geld, maar tevens een merk met veel historie. Nou waren de successen van Bruce McLaren alleen op het gebied van de autosport en de McLaren F1 was een one-time deal: toch doet McLaren momenteel een serieuze aanval op de gevestigde orde der supercarbouwers en die aanval is groter dan ooit. McLaren draaide wederom een recordjaar, we geven je de vijf belangrijkste prestaties van het merk in 2018.

1. Verkopen gestegen met 44%

Er zijn in 2018 precies 4.806 McLarens verkocht. Dat is bijna 43,9 procent meer dan de 3.340 in 2017! In de grootste afzetmarkt van het merk, China, werden er ten opzichte van vorig jaar bijna 123 procent meer auto’s verkocht dan vorig jaar. Een ruime verdubbeling dus. Dit is te danken aan het momenteel enorme aanbod aan McLarens, de grote 570S-serie is nu relatief bereikbaar en de 720S blijkt ook retepopulair. De Senna en Speedtail zijn niet perse verkooptoppers, maar de gelimiteerde supercars en hun razendsnelle uitverkoop dragen toch bij aan dit hoge cijfer.

2. 15.000 auto’s in totaal

Daar de teller in 2016 net de 10.000 passeerde, duurde het slechts twee jaar voordat er weer 5.000 bij kwamen. In 2018 werd de mijlpaal van 15.000 gebouwde auto’s bereikt. Dat is gemiddeld 2.140 per jaar. Erg veel, voor een merk dat in 2011 maar één model verkocht. Met het grote aanbod wat momenteel van de band rolt, gaat dit cijfer in de nabije toekomst zeker nog verder stijgen. Massaproductie is het niet, maar het zit er niet ver meer vanaf.

3. MSO populairder dan ooit

Eén van de grote pluspunten van McLaren is personalisatie. Niet in de laatste plaats doordat MSO (McLaren Special Operations) drie keer zoveel klantenwensen heeft behandeld als in 2017. Door de extreme mogelijkheden van MSO, die verder gaan dan een bijzonder lakkleurtje, is bijna geen één McLaren hetzelfde en passeren hele gave projecten de revue. Personalisatie is belangrijk en McLaren doet hun best om de klant zoveel mogelijk opties te geven.

4. Fabriek draait overuren

In 2018 rolden er gemiddeld per dag 20 auto’s van de band. Voor een merk dat zo veel exclusieve onderdelen en materialen gebruikt, is dat veel. In theorie betekent dat dat klanten lang moeten wachten op hun auto. Maar aangezien er zelfs bij de exclusieve Senna slechts een kleine buffer zit tussen de start van de bouw en de uitlevering van de auto, kun je zeggen dat de McLaren-fabriek als een geoliede machine werkt. Letterlijk.

5. Steeds meer dealers openen hun deuren

Je hebt niks aan een merk als ze hun auto’s nergens verkopen. Dus opent McLaren steeds meer dealers over de hele wereld. Naast verschillende dealers in het Verenigd Koninkrijk, de VS en uiteraard China, zijn er nu ook dealers in Sao Paolo, Tokyo, Riga en Warschau. Daarmee bereikt McLaren momenteel 32 landen met hun auto’s. Niet slecht!

De recent onthulde Speedtail en 720S Spider zijn in 2019 de eerste twee delen van een 18-delig modellenoffensief. Vanaf dit jaar tot en met 2025 zal het merk dus vrij veel nieuwe auto’s uitbrengen. Een aantal hiervan zijn vrij voorspelbaar: een open versie van de 600LT en een ‘750LT’ (en misschien zelfs een 720GT) zijn niet ondenkbaar. Ook de vervangers voor de 540C, 570S en 570GT zullen hier tussen zitten. Met twintig nieuwe modellen lijkt het alsof McLaren ook de ‘rationele kant’ op wilt, maar getuige informatie van een jaar geleden komt er toch geen SUV van het merk.