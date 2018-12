Dit is de nieuwe McLaren 720S Spider

Op zijn minst één collega op de redactie is wild van enthousiasme.

Verrassing! Op het circuit gaat McLaren dezer dagen als een natte krant, maar naast de baan lijkt dat de Britse sportwagenfabrikant allerminst te deren. In enkele jaren tijd stampte het bedrijf uit Woking een line up van sportievelingen uit de grond die tegenwoordig stuk voor stuk als serieuze alternatieven gelden voor waggies die merken als Ferrari of Lamborghini te bieden hebben. Als je tenminste koudbloedig bent en zero fucks geeft om een vleugje emozione bij je supercar. Ouch Burnnnnnn!

Goed, zonder verder getroll van collega @720s, is wat McLaren voor elkaar heeft weten te boksen natuurlijk no small feat. Vraag dat maar aan een partij als Lotus, dat na het drama met Dany Bahar onlangs wederom plannen presenteerde om een respectabel modelgamma op te starten. Zij praten erover, Macca doet het gewoon.

De meest recente troef in McLarens arsenaal is, als we de speciale hypercars even niet meetellen, de 720S. Deze Britse 488 kwam een dikke anderhalf jaar geleden op de markt, maar was tot op heden alleen maar te krijgen als gesloten coupé. Daar is gisterenavond verandering ingekomen, want McLaren heeft het doek afgetrokken van de 720S Spider.

Het zal niemand verbazen dat de Spider in principe dezelfde tech onder de kap heeft als de coupé (rijtest), wat wil zeggen dat ook hier de inmiddels tot 4.0 liter gegroeide V8 met Nissan-roots in het (midden)achersteven een plek vindt. Dat de 720S een hoofdectomie ondergaan is, heeft wel een effect gehad op het gewicht van de auto, dat met 49 kilo is toegenomen ten opzichte van de coupé teneinde de structurele integriteit weer te herstellen. McLaren claimt echter trots dat de auto met een drooggewicht van 1.332 kilo nog altijd 88 kilo lichter is dan dat van ‘de grootste concurrent’. Het merk noemt daarbij geen namen, maar we hebben even zitten rekenen en die ’88’ kan je als een hint beschouwen (rijtest).

Het toegenomen gewicht heeft een minimale invloed op de prestaties. De nul-naar-honderd gaat nog steeds in 2,9 seconden, terwijl je op de nul-naar-tweehonderd een tiende moet toegeven op je buurman met een coupé: 7,9 versus 7,8 seconden. De topsnelheid ligt wel echt wat lager met 325 in plaats van 341 kilometer per uur. Nou is McLaren wel een merk voor cijferfetisjisten, maar echt heel relevant voor de beleving lijken ons deze harde cijfers niet.

Wat dat daarentegen wel is, is natuurlijk de dakconstructie. Niet alleen kan deze open, hij is (naar keuze) ook opgebouwd uit een boel (monochroom) glas. Zo heb je ook bij ‘dicht rijden’ al een ruimtelijke ‘open’ beleving. Of de constructie ook heel mooi is, daar moeten we nog even over nadenken. Ik wil ‘m wel een keer in het echt zien, want de fotootjes die McLaren de wereld ingeslingerd heeft zijn (bewust?) een beetje donker.

Voor degenen die wel direct overtuigd zijn: lekker met je stiff upper lip in de vrije lucht door de countryside cruisen kan vanaf het voorjaar van 2019, want dan zullen de eerste exemplaren uitgeleverd worden. De Nederlandse prijs is nog niet bekend, maar daar de auto in het VK 237.000 Pond moet kosten zou ik in ons kikkerlandje na WLTP rekening houden met 720.000 Euro.