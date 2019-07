Ricciardo hangt claim van 10.000.000 boven het hoofd

Een honingdas maak je niet zo snel bang.

Formule 1 is om meerdere reden boeiend. Natuurlijk gaat het uiteindelijk om de actie op de baan. Die moet episch zijn. Helaas weten we niet altijd zeker wanneer een race wel of niet spannend gaat zijn.

Wat we wel zeker weten is dat de Formule 1 altijd boeiende intriges kent. Roddel en achterklap is standaard aanwezig op de paddock. Daar ben je eigenlijk wel van verzekerd. Het onderwerp van vandaag? Daniel Ricciardo.

De voormalig teamgenoot van Sebastian Vettel en Jean Eric Vergne wordt namelijk op het matje geroepen door zijn (eveneens) voormalig adviseur. Volgens de desbetreffende adviseur staat er namelijk nog een bonnetje open van zo’n slordige 10 miljoen pond. Het Britse Motorsport is aan diverse documenten gekomen waarbij Glenn Beavis (de adviseur) nog diverse sommen geld ontvangt van Ricciardo vanwege de deal met Renault.

Volgens Beavis moet Ricciardo 20% commissie betalen. Commissie van dingen als salaris van Renault, maar ook de auto van de zaak, de superlicentie en het ontvangen van fysiotherapie. Er is gevraagd naar de reactie van Daniel Ricciardo. De Australiër liet weten dat er absoluut geen grond is voor Beavis om een dergelijke claim te doen. Ook ziet The Honeybadger zijn voormalig adviseur graag in de rechtszaal om daar alle claims te verwerpen.