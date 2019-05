Red Bull: “Renault heeft Ricciardo keihard voorgelogen”

Zure druiven.

Het is inmiddels eigenlijk water onder de brug, maar de wrevel tussen Red Bull Racing en Renault blijft nog altijd een beetje dooretteren. Het nieuwste hoofdstuk in de saga komt op het conto van Helmut Marko, die bij Motorsport-Total nog dieper ingaat op het proces dat Ricciardo uiteindelijk deed besluiten zijn heil te zoeken bij team geel.

Marko beweert bijvoorbeeld dat de inmiddels welbekende Netflix-serie eigenlijk opgebouwd was met een andere ontknoping in gedachte, namelijk een overstap van Ricciardo naar Mercedes of Ferrari. DR3 zou er na zijn overwinning in Monaco vast van overtuigd zijn geweest dat hij het plekje van Bottas kon overnemen bij Mercedes. Helmut zegt echter dat hij al in een vroeg stadium wist dat dit niet het geval was, dankzij zijn vriendschap met landgenoot Niki Lauda. Met deze voorkennis in het achterhoofd wedde Marko zelfs met Ricciardo dat er geen plek zou zijn bij Merc voor een bedrag van 1.000 Ekkermannen. Voor beiden is dat peanuts, maar toch stak de uiteindelijke nederlaag Ricciardo volgens Marko. Hij kreeg het bedrag uiteindelijk van de Ozzie in kleine coupures, uitgespreid over een langere periode.

Wat de honingdas echter nog meer stak, was het feit dat hij het idee had dat Verstappen de nummer 1 positie bij het team zou innemen. Weliswaar werd dat officieel niet zo gebracht, maar in wat Ricciardo’s nieuwe contract bij Red Bull zou moeten worden, was een lager basissalaris voorzien voor de Ozzie in vergelijk met Max. Money talks, bullshit walks zegt men dan. De crash in Bakoe hielp niet mee. Marko geeft nu toe dat dit, ondanks dat het voor de buitenwereld misschien niet zo leek, voor spanningen leidde binnen het team. Ricciardo vond echt dat de pitmuur eerder had in moeten grijpen en dat de klapper Max’ zijn fout was. Marko zelf bestrijdt dat echter enigszins. Hij zegt nog steeds dat als Max niet voor Daniel had gereden, de laatste de eerste bocht volledig gemist had.

Desondanks waren de twee partijen volgens Marko op verschillende momenten dichtbij een deal. Vlak voor de Grand Prix van Oostenrijk bracht Ricciardo een bezoekje aan Marko op het kantoor van de laatste in Graz. In een lang gesprek werden verschillende details van de nieuwe deal besproken, onder andere met betrekking tot de persoonlijke sponsoren van Ricciardo. De handdruk volgde niet maar Marko dacht dat de twee partijen eruit waren. Ook een gesprek met de echte Red Bull honcho Dieter Mateschitz in het GP-weekend zelf gaf voor Red Bull geen twijfel of Daniel zou blijven.

Vervolgens bleef kamp Ricciardo volgens Marko echter uitstel vragen voor ‘kleine details’. Na de Grand Prix van Hongarije wist Marko voldoende. Ricciardo stapte in een vliegtuig naar Californië terwijl er nog steeds geen handtekening onder het contract stond. Een dikke maand later kwam het nieuws dat hij bij Renault getekend had.

Marko is niet verbaasd over deze move, gegeven het feit dat er geen plek was bij Mercedes en Ferrari. Volgens de Oostenrijker heeft Renault Ricciardo ‘eringeluisd’ met mooie praatjes. Daar heeft hij naar eigen zeggen ervaring mee, want de Fransen zijn daar volgens hem goed in:

Renault is handig. Ze hebben ons ook steeds mooie grafieken laten zien over hoeveel vooruitgang ze zouden boeken met de motor. Ik ben bang dat Ricciardo die grafieken geloofd heeft.

Helaas voor de Australiër lijkt het er vooralsnog op dat Renault de zaakjes toch weer niet goed voor elkaar heeft. Schrale troost: ook Red Bull Racing is iets minder goed uit de startblokken gekomen als Helmut Marko had gedacht. Daardoor heeft Daniel in ieder geval zijn 1.000 Euro teruggewonnen van de Oostenrijker, die met RIC wedde dat er een RB15 bij de top-3 zou kwalificeren in Australië.