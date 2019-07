Deze Audi RS8 is hartstikke echt

Had prima in productie gekund, toch?

Het lijkt zo logisch en toch ook weer niet. Een Audi RS8 of BMW M7 worden niet geleverd door respectievelijk Audi Sport en BMW Motorsport. Dit terwijl Mercedes zeer succesvol is met het wegzetten van S-Klasses in AMG trim.

Sterker nog, tot voor kort had je keuze uit een S63 en S65 AMG. Bij Audi is de S8 al generaties lang het maximum, bij BMW kun je opteren voor een M760Li. BMW lost het overigens vrij effectief op door op sommige markten de Alpina B7 aan te bieden in de BMW showrooms. Dat er geen Audi RS8 is, wil niet zeggen dat Audi er niet aan gedacht heeft. Integendeel.

Op dit moment viert Audi het 25 jarige jubileum van de ‘RS’-modellen. Om dat luister bij te zetten worden er diverse modellen getoond op een speciale tentoonstelling op het Audi Forum in Neckarsulm. Op die tentoonstelling staan ook een een aantal bijzondere modellen zoals een RS5 DTM-racer en een TT-RS die heeft meegedaan aan de 24 uur van de Nürburgring.

Maar het meest bijzonder is deze Audi RS8. Jazeker, RS8. Audi Sport heeft dus wel degelijk een prototype RS8 gebouwd, zoals je op de foto’s kunt zien. De RS8 is breder en lager dan de gewone Audi S8 en voorzien van een heerlijk dikke voorbumper met veel gaas en grilles. In het interieur zien we een afgevlakt stuurwielen, veel carbon en nog meer alcantara.

Waarom de RS8 er nooit is gekomen, wil Audi niet zeggen. Waarschijnlijk was de RS8 te duur om te ontwikkelen en kon met een gedeelte van de ingrediënten van de RS8 alsnog een zeer smakelijke S8 Plus produceren.