Daniel Ricciardo is weer helemaal de oude, of niet?

Daniel Ricciardo is weer helemaal de oude frisse, leuke en vrolijke honingdas.

Natuurlijk was de pole position van Lewis Hamilton gistermiddag heel erg bijzonder, maar het was zeker niet de grootste verrassing van de kwalificatie van de GP van Hongarije 2023.

Nee, dat was Daniel Ricciardo. In de trainingen was hij telkens trager dan zijn teamgenoot Yuki Tsunoda, maar Daniel wist hij wél Q2 te halen en Yuki niet. Uiteindelijk start Ricciardo van een 13e plaats, terwijl Yuki vanaf P17 moet beginnen. De vervanger van Nyck de Vries beleeft een vliegende start.

Ricciardo de oude

Daarmee lijken we te kunnen concluderen dat Ricciardo weer helemaal de oude is. Dat bevestigt hij zelf ook aan Autosport:

Uiteraard wist ik dat er een steile leercurve zou zijn. Ik probeerde ervoor te zorgen dat ik niet constant bezig was met hoe ik presteer dit weekend. Maar ik ben natuurlijk een coureur, dus ik verwacht wel altijd iets van mijzelf. Maar om eerlijk te zijn, ik probeerde zoveel mogelijk gedachtes te verzetten om er zeker van te zijn dat ik hier weer een beetje mijzelf kon zijn. En weet je, met het in de auto springen en kwalificeren, voelde ik mij relaxed. Ik was heel blij om terug te zijn om weer te kunnen pushen. Dat lukte mij niet de afgelopen 2 jaar. Daniel Ricciardo, is nu al beter dan Nyck de Vries.

Kijk, dat is misschien wel het beste nieuws van het afgelopen weekend, ongeacht de uitslag. Daniel Ricciardo kan weer de grens opzoeken! Dat heeft hij dus twee jaar niet gekund. Dat is voor ons autosportfans ook heel erg goed nieuws, want er zijn weinig coureurs die op de grens zo goed kunnen remmen als Daniel Ricciardo.

Dat ‘ie sneller is dan Tsunoda op het moment dat het erom gaat is, is ook van belang. Het geeft je toch een vliegende start.

Keiharde punten?

Maar gaat Daniel Ricciardo vanmiddag dan ook dit in de punten eindigen met de AlphaTauri? Daar is ‘ie zelf heel bescheiden en realistisch over.

Ik heb nu maar één longrun gedaan van acht rondes. Dus ik denk dat ik tijdens de race een hoop ga leren over de bandenslijtage en hoe de auto is met brandstof aan boord. Als de banden degraderen, zal ik meer leren over de auto hoe die presteert in dit soort omstandigheden. De zwakke punten. Daniel Ricciardo, ook al sneller dan Yuki Tsunoda.

Na twee moeilijke seizoenen bij McLaren leek het wel of Daniel Ricciardo er helemaal niets meer van kon. Hij werd zeer geregeld zoek gereden door Lando Norris en presteerde vaak sub-optimaal met zijn McLaren. Opvallend genoeg won hij de GP van Italië op Monza, maar dat was zo’n race waarbij alles op zijn plaats viel en inhalen zo goed als onmogelijk was. Bij Red Bull troffen ze dan ook een ‘gebroken’ man aan.

Maar ze hadden vertrouwen in de Australiër en haalden ze hem binnen in de Red Bull-familie. Na een paar maandjes in de simulator mocht hij testrijden op Silverstone. Dat hij dermate goed dat na 11 rondjes Nyck de Vries het telefoontje kreeg van Helmut Marko om zijn Monsterboard-profiel bij te werken.

Dus, dan is het woord nu aan u lieve lezer! Wat denk jij dat Daniel Ricciardo voor elkaar gaat krijgen? Haalt hij al een puntje bij zijn eerste race? Of zijn het vooral de upgrades en had de Vries nauwelijks anders gepresteerd? Laat het weten in de comments.