Deze kleine auto’s hebben vierwielaandrijving

We kijken naar 12 toffe kleine auto’s met vierwielaandrijving.

Anno 2023 zijn er telkens meer dingen die zeldzaam worden. Kleine auto’s met vierwielaandrijving is bijvoorbeeld een telkens kleiner wordende categorie. Nu is het een heel erg specifiek gedeelte van de markt. Zelfs al die crossovers die je tegenwoordig op de markt ziet, zijn vaak alleen maar leverbaar met tweewielaandrijving. Alles om die laatste paar grammen CO2-uitstoot te beperken natuurlijk.

Vierwielaandrijving is ideaal voor auto’s met heel erg veel vermogen of terreinwagens. Bij kleine auto’s, uit het A- en B-segment is er vaak geen sprake van. Ze zijn (meestal) bedoeld voor het asfalt en hebben relatief weinig vermogen. Toch zijn er de afgelopen jaren echt wel kleine auto’s met vierwielaandrijving geweest. Dt zijn 12 geinige voorbeelden:

Citroen 2CV 4×4 Sahara

1960

We beginnen dit lijstje met de inzending van Autoblog redacteur en eendenliefhebber @michel. Vierwielaandrijving is niet een nieuw fenomeen. Ook niet op kleinere auto’s. Maar in veel gevallen betreft het dan een kleine terreinwagen. De Citroen 2CV is niet de eerste auto die je als AWD zou verwachten en toch bestaat deze. Het AWD systeem is echter extreem rudimentair. Er is een motor voorin die de voorwielen aandrijft en voor de achterwielen is er ook een motor!

Ja, in de kofferbak huist nog een blok. Nu moet je er niet veel te veel bij voorstellen, elk blok heeft iets meer dan 0,4 liter, dus het is in totaal nog geen 0,9 liter. Het is overigens geen one-off of serie van vijf auto’s. Er zijn eer 694 stuks van gebouwd in totaal! De meeste kwamen terecht in de woestijn (waar ze voor bedoeld waren), maar ook in Alpenlanden kwam je ze weleens tegen.

MG Metro 6R4

1985

Met de introductie van de Audi Quattro plus de soepele regels in Group B, zag zelfs MG het zitten om speciale rallyauto auto te bouwen. Het idee van Group B was simpel: je moest er 200 exemplaren voor de straat van bouwen en dat was het eigenlijk. Deze auto heeft dan ook niet heel erg veel meer te maken met de Austin Metro.

Achter de voorstoelen huist een 3.0 liter V6 die wel later terug zouden zien in de Jaguar XJ220. Deze V6 levert zijn kracht, zo’n 250 pk, af op alle vier de wielen. De rallyversies leverden 160 pk méér. Een succes werd het nooit.

Fiat Panda 4×4 Sisley (153)

1987

Pepe! Dit is de Fiat van James May tijdens de Grand Tour-aflevering waarin de heren besloten hebben dat ze natuurfotograaf zijn. Ondanks de schattige looks van het wagentje, is dit echt een klimgeit. Niet toevallig een Panda met een aandrijfas naar achteren. Steyr-Puch was verantwoordelijk voor het vierwielaandrijvingssysteem dat behoorlijk serieus was. Geen Haldex-koppeling, maar permanente vierwielaandrijving!

De motor van deze Fiat Panda is een 999cc FIRE-viercilinder die op zijn beste dag 45 pk eruit perste. FIRE stond niet voor vuur, maar voor ‘Fully Integrated Robotized Engine’. De Sisley uitvoering (Sisley is een modemerk) behelst witte wielen, een roofrack, hoogtemeter, koplampwissers en natuurlijk de broodnodige badges. Aanvankelijk zouden er 500 van gebouwd worden, maar er was zoveel animo voor, dat Fiat ‘m gewoon als uitvoering ging leveren.

Suzuki Alto Suzuki Works RS R (CC72V)

1986

Dan zijn we nu aangekomen bij een paar bijzondere Japanse kleintjes met vierwielaandrijving. . Uiteraard deed Suzuki ook mee in de AWD-gekte van de jaren ’90 onder de Kei-Cars. Suzuki was een van de eerst met de ‘Works’-versies van de Alto. De eerst kwamen al in de jaren ’80. Het mooiste is nog de achterklep met daarop enorm veel tekst.

Genoeg om eventjes te bewaren voor als je naar het toilet moet. Er stond namelijk Suzuki, Twin Cam, Turbo, Full Time 4W, RS R Works. Op de zijkant stond NOG meer tekst. Niet dat de Works RS R het nodig had, want de auto was getooid met een hele dikke bodykit.

Mitsubishi Minica Dangan ZZ-4 (E-H21A)

1990

De Minica is het kleinste model van Mitsubishi sinds 1961. De auto was bedoeld om te voldoen aan de strenge Kei-Car regelgeving. Een kleine auto betekent echter niet altijd een simpele auto. Een Kei-Car kan van alles zijn: MPV, terreinwegen, boodschappenauto of hot hatch.

De Japanse propten deze kleine autootjes vol met techniek waar marketingbonzen van Europese automerken nu nog over zouden pochen. De motor van de Dangan ZZ was de eerste in serie geproduceerde auto met een motor met vijf kleppen per cilinder en dus optioneel vierwielaandrijving.

Daihatsu Mira TR-XX X4 (L210S)

1992

De Daihatsu Mira is de Japanse versie van de Daihatsu Cuore, de kleinste auto van het merk dat zich specialiseert in kleine autootjes. De TR-XX heeft geen vijf kleppen per cilinder zoals de Minica Dangan ZZ, maar slechts 2. De enkelnoks driecilinder pompte er met gemak 64 pk uit en meer is niet toegestaan volgens de Kei-Car regels. Niet alle TR-XX-modellen hebben vierwielaandrijving.

De ‘L200’-modellen hebben voorwielaandrijving, de ‘L210’ zijn een AWD. Er is ook een L220, die heeft dan vierwielbesturing. Op een Kei-Car! Naast deze X4 was er ook een X4R, een kale homologatie-versie met standaardinterieur, steelies en standaard bumpertjes. Als je tuningplannen hebt, moet je die kiezen gezien de versterkte motor, aangepast chassis en nog kortere versnellingsbak.

Subaru Vivio RX-R AWD (KK)

1992

Uiteraard mag Subaru niet in dit overzicht van kleine auto’s met vierwielaandrijving ontbreken. Het Japanse merk is groot geworden door AWD aan te bieden op normale wagens. Bij de Vivio kon je vierwielaandrijving krijgen op het gewone standaardmodel, maar ook op de RX-R. Deze had een viercilinder met mechanische compressor, twee bovenliggende nokkenassen en vier kleppen per cilinder. Op een auto met 658cc!!!!

Net als met de andere kleine Japanse Kei-cars in dit overzicht werd gebruikte Subaru dit model in de rallysport. Het modelletje is tot 1998 gebouwd. Daarna werd de Subaru Vivio opgevolgd door de Subaru Pleo, dat eigenlijk gewoon een Daihatsu Cuore was.

Fiat Panda 4×4 (169)

2004

In 2003 kwam er een nieuwe Fiat Panda. Nou ja, eigenlijk moest het de Fiat Gingo worden, maar dat vond Renault te veel lijken op op hun Twingo, met name omdat de auto in hetzelfde segment opereerde. Er zijn ook versies met vierwielaandrijving.

De Climbing en Cross zijn stoer aangekleed, maar zijn het daardoor niet echt. De Panda 4×4 Professional is dat wel. Net als de originele Panda 4×4 (dat een gewild collector’s item aan het worden is). De Panda 4×4 is een hele basale uitvoering met toevallig vierwielaandrijving. Het is de ideale auto voor postbodes en andere bedrijfjes in bergachtige gebieden.

Audi A1 quattro (8X)

2012

Deze auto lijkt niet bijzonder, maar is het wel. De Audi A1 quattro is een project van de engineers van Audi zelf, niet die van de Sport-divisie. De Audi A1 is een kleine hatchback op het platform waar de Volkswagen Polo en Seat Ibiza ook op staan. De A1 quattro kreeg de CWZA-motor onder de kap, goed voor 256 pk.

Dat vermogen was niet per ongeluk: het was 1 pk meer dan de Clio V6 Phase II, wat voorheen de sterkste B-segment auto ooit was. Audi deed wel vaker flauwe dingen met het vermogen: zo had de Audi S4 B6 1 pk meer dan zijn naaste concurrent, de BMW M3. Bijzonder was het vierwielaandrijvingssysteem, dat was namelijk niet leverbaar op een andere Audi A1. Of op een Polo of Ibiza. Helemaal bijzonder is dat er maar 333 van gebouwd zijn.

Audi S1 (8X)

2015

Uiteraard had Audi het AWD-systeem ontwikkeld voor enkel en alleen de Audi A1 quattro. In principe is de Audi S1 een doorontwikkeling ervan, maar dan juist minder spectaculair. Met 231 pk, vierwielaandrijving en een handgeschakelde zesbak is dit nog altijd een erg leuk bommetje.

Met name de prijs was interessant, want vanaf 40 mille had je er een. Veel geld voor een B-segment auto, maar deze ging dan ook in 5,8 seconden naar de 100 km/u! De topsnelheid was begrensd op 250 km/u. Puike prestaties voor een kleine auto.

Toyota GR Yaris (XP210)

2020

De Toyota GR Yaris is een bijzonder geval. Toyota zag in dat ze met een vijfdeurs Yaris een iets te praktische auto hadden ontwikkeld. De homologatie-eisen in het WRC zijn een stuk soepeler dan vroeger qua homologatie-modellen. Voor Toyota was de vijfdeurs Toyota Yaris te hoog, dus ontwikkelde ze speciaal voor de rallyversie een driedeurs variant.

Het maakte uiteindelijk niet uit, want de laatste reglementswijzigingen is dat een WRC auto gewoon een chassis is met daarop een koets die lijkt op een straatauto (maar heeft er verder niets mee te maken). Het heeft er wel voor gezorgd dat we een geweldige hete hatchback hebben staan in de Toyota showroom. Absoluut een klassieker voor de toekomst.

Suzuki Ignis AllGrip (MF)

2023

En zo zijn we aangekomen op 2023. Dat is nu! Tenzij je dit artikel later leest, natuurlijk. Op dit moment zijn er weinig kleine auto’s met vierwielaandrijving leverbaar. Als we alle crossovers even niet meerekenen, zijn er maar een paar. Bij Suzuki kun je er twee kiezen!

De Swift AllGrip en de Ignis Allgrip. Voor 3.500 extra extra kun je bij Suzuki genieten van aandrijving op alle vier de wielen. Helaas is er nog geen Suzuki Sport-versie van, dat zou het verhaal mooi afmaken.