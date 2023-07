Blubberdikke M400d heeft wel 770 Nm, maar géén 400 pk

Deze dikke BMW M400d mag van ons nog wel wat dikker.

Ja ja, we weten het. Diesel is dood. Niemand koopt meer een diesel. Met een diesel kun je nergens meer naartoe en het kost een hoop. De combinatie van een dikke dieselmotor met een relatief kleine en luxe auto komt bijna niet meer voor. Mercedes bouwt al sinds de vorige generatie geen C-Klasse met een zescilinder zelfontbrander.

Audi doet sowieso niet meer aan diesels in ons land, maar ook in Duitsland is de S4 TDI niet meer te krijgen. Dan blijft er maar eentje over en dat is BMW, dat nog de 330d en M340d verkoopt van hun 3 Serie. Die laatste (de M340d) is het dikste en het duurst.

M400d

Het is ook de M340d die Manhart nog dikker en duurder maakt. Oh, en sneller! De M340d is van zichzelf al een vrij potente auto, met een vermogen van 340 pk en 700 Nm aan koppel. Maar meer is altijd beter en leuker.

Manhart heeft de ECU aangepast, waardoor het vermogen stijgt naar 380 pk en de trekkracht naar 770 Nm. Op basis van die prestaties krijgt de auto de naam Manhart MH3 400d. Dat is misschien ietsje optimistisch, want om die badge te verdienen moeten er nog 20 paarden bijkomen.

Wat de sportuitlaat doet met het vermogen, vermeldt Manhart niet. Wel dat hun uitlaat lichter is en beter klinkt dan het origineel. Verder zijn er de bekende Manhart-upgrades.

De racestrepen zijn nu grijs met rood, dat staat iets minder kitscherig dan de gouden striping. Die is weliswaar nog herkenbaarder, maar niet op een goede manier. Net zoals die klasgenoot die uit principe geen pepermuntje aanneemt. Ja, heel herkenbaar die muffe putlucht, maar niet op de goede manier.

Wielen en verlaging

Dan de wielen. Dat zijn Concave One-velgen. Voor zijn ze 9×20 groot en achter meten ze 10,5×20. De banden zijn voor 255/35 20 en achter 275/35 20. Middels H&R veren is de rijhoogte kleiner geworden. De wielkasten zijn in elk geval goed gevuld.

Verder zijn er wat koolstofvezel frutsels zoals de spoiler, splitter en diffusor. Kortom, het bekende pakkettje, afgemaakt met wat badges en instaplijsten.

De M340d is een vrij nieuwe auto, dus wellicht dat de meer ingrijpende modificaties later komen, want met een grotere intercooler en hybride turbo’s is hier wel meer vermogen uit te halen. Maar ja, dan voldoet ‘ie niet meer aan de uitstooteisen en dat is nu wel het geval. Prijzen en beschikbaarheid worden binnenkort vrijgegeven.