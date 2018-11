Verstappen koesterde wraakactie jegens Ocon

De Fransman wordt aan alle kanten gedist.

Het was misschien wel dé move van 2018 in de Formule 1: achterblijver Ocon die Verstappen de baan afkegelde. De Nederlander verloor daardoor zijn briljant verkregen P1-positie. Natuurlijk, Verstappen had het zelf kunnen voorkomen, maar feit blijft dat Ocon daar helemaal niets te zoeken had. De Frans man wist donders goed dat hij zijn oude rivaal even te grazen had genomen. We willen eigenlijk verder geen woorden meer vuil maken aan de actie, maar het staartje blijkt toch wat langer te zijn dan gedacht.

Bij de laatste GP van dit seizoen op Abu Dhabi kwamen de twee elkaar weer tegen. Verstappen kende dankzij de Renault motor een nogal matige start. Zo wisten beide Force India’s de Nederlander in te halen. Nadat Verstappen een sensor had gedeactiveerd kon de Red Bull weer op volle snelheid rijden. Uiteraard duurde het niet lang voordat hij Ocon naderde. Hier kun je zien wat er gebeurde:

Aan het Oostenrijkse Servus TV liet Verstappen het volgende weten:

Ik dacht bij mijzelf, als hij de deur dicht doet, duw ik hem van de baan. Het was een soort wraak op wat er in Brazilië is gebeurd. Ik vond het een fijn moment, het voelde goed.

Het is echter Helmut Marko die de Fransman écht dist als een Westcoast rapper uit de jaren ’90:

Misschien zal Ocon het anders zien volgend jaar, wanneer hij commentator is voor de televisie.