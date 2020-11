De Porsche 911 wordt in 2024 extreem synthetisch - Autoblog.nl

Behoudt de Porsche 911 zijn ziel als de traditie-blepper steeds meer synthetisch wordt?

Als de Porsche 911 een mens zou zijn dan zou het pensioen in zicht komen voor het icoon. Maar als het aan Porsche ligt, gaat de oude knar natuurlijk nog even door. Eveneens net als bij mensen, is het daarbij echter wel belangrijk op welke manier dat kan. Over de jaren heen heeft de 911 immers al flink wat moeten inleveren waar puristen nog steeds om treuren. Met wat plastische chirurgie op zijn tijd en door het aanleren van nieuwe skills is de 911 nog steeds een begeerlijke propositie. Maar hoe ver kan de 911 afdwalen van het oorspronkelijke concept zonder zijn identiteit te vergeten?

Porsche is daar al een tijdje serieus mee bezig. In de huidige generatie is er naar verluidt apart ruimte gemaakt om een hybride aandrijflijn in te bouwen. We hebben daar tot op heden echter nog niks van gezien, dus wellicht komt die nog bij de 992.2. Over een geheel elekrische 911 wordt ook gedacht, maar eigenlijk ziet men er in Stuttgart niet zoveel in om die op korte termijn te realiseren. Eigenlijk wil je voor het karakter natuurlijk iets van die oude plofmotor behouden. Maar ja, hoe krijg je dat langs de groene brigade in deze tijden?

Porsche werkt in het immer zonnige Patagonië inmiddels aan de mogelijke oplossing. Ze zijn daar namelijk bezig een fabriek te ontwikkelen om synthetische brandstof te maken. Bijkomend voordeel hiervan is dat deze peut ook uitermate geschikt kan zijn om extra pk’s uit motoren te peuren op circuits. Michael Steiner, R&D man bij Porsche, ziet het al helemaal zitten. Bij Carbuzz laat hij optekenen:

If we make good progress, all new 911 Carrera sold worldwide could be supplied with 100 percent eFuels as early as 2024. Michael Steiner, wil met synthetische brandstof de viscerale 911 beleving redden

Porsche zit naar eigen zeggen inmiddels in de laatste fase om de vergunningen te regelen voor de fabriek in het Zuiden van Chili. Die locatie is overigens niet toevallig gekozen, noch via een bevrinde Chileen met een Duitse achternaam. Om de fabriek daadwerkelijk milieuvriendelijk te maken, zal deze namelijk gevoed worden door energie van de wind. Die blaast er in die contreien namelijk lustig op los. Vind jij deze operatie in Chili een puik idee, of eigenlijk niet zo chill? Laat het weten, in de comments! Wooooosh…