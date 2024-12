Daniel Ricciardo spreekt zich uit over toekomst bij Cadillac

Daniel ‘de honingdas’ Ricciardo zou hoog op het verlanglijstje staan van Cadillac voor 2026.

In de sportwereld heb je ijzervretende veelwinnaars en soms ook schlemielige verliezers. Maar wat in mijn ogen nog meer tot de verbeelding spreekt is de flegmatieke buitenspeler. De eendagsvlieg. De grillige outsider die van iedereen kan winnen, maar ook van iedereen kan verliezen. Op zijn (m/v/i) dag niet te verslaan en op andere dagen ons in frustratie achterlatend, wetende wat mogelijk is maar er eventjes niet uitkomt.

In de tenniswereld had je zo bijvoorbeeld Marat Safin, in het voebelen Mario Balotelli en in de F1 is waarschijnlijk het beste voorbeeld Pastor Maldonado. Maar misschien valt Daniel Ricciardo ook wel in dezelfde categorie. Heel even, omstreeks Monaco 2018, leek Daniel op weg te zijn de nieuwe grote man van de sport te worden. En toen ging het langzaam maar zeker mis in slowmotion. En uiteindelijk helemaal mis in recordtempo. Bij McLaren was RIC nog slechts een schim van zichzelf. Hoewel hij ook daar dan toch weer de Grand Prix van Italië opeens won.

Desalniettemin; de terugval was zodanig groot dat McLaren de Ozzie na twee jaar van diens driejarige contract aan de kant schoof. Het team betaalde hem liever circa 20 miljoen om niet te rijden, dan dat het Daniel nog langer in de auto had. Een bijzondere vorm van ‘pijnlijk’ waar alleen Kimi Raikkonen over kan meepraten. De Fin overkwam hetzelfde bij Ferrari in 2010, zij het om net iets andere redenen.

Toch probeerde Ricciardo het nog een keer. Bij het zusterteam van Red Bull, daar waar hij ooit begon, wilde hij nog een keer proberen zichzelf te bewijzen. Maar dat lukte slechts gedeeltelijk, of uiteindelijk moeten we zeggen niet. RIC was redelijk gewaagd aan Tsunoda. Maar prestaties neerzetten waarmee hij aanspraak maakte op een zitje bij Red Bull Racing, deed hij zeker niet. Zo nam Lawson zijn stoeltje over.

Naar verluidt wordt er inmiddels fors gehengeld naar de diensten van Ricciardo door Toyota. Niet om voor hen bij Haas te gaan rijden, maar wel om NASCAR en/of V8 Supercars te gaan doen. Akio Toyoda zou erg gecharmeerd zijn van de honingdas en hem tot uithangbord willen maken van Toyota Gazoo Racing. Tien miljoen per jaar zou men daar voor over hebben.

Maar onlangs is daar het gerucht bijgekomen dat ook Cadillac Ricciardo graag wil inlijven. Alleen dan wel voor de F1. De Amerikanen gaan in 2026 meedoen en zouden ook wel wat zien in DR3 als ervaren boegbeeld. Op dat laatste gerucht heeft Ricciardo nu zelf een helder antwoord gegeven. Hij is er klaar mee. Waarvan akte. Totdat het verandert, uiteraard.