BREEK: Formule 1 gaat tóch akkoord met elfde team

Nadat de FOM een elfde team eerder niet nodig vond, zijn ze nu toch overstag.

Een Formule 1-team runnen is bijzonder moeilijk. Sterker nog: het is al een hele prestatie als je überhaupt op de Formule 1-grid komt te staan met je team. Zelfs voor een voormalig wereldkampioen als Mario Andretti blijkt dit heel lastig. Zijn aanmelding werd begin dit jaar keihard geweigerd door de FOM. Ze vonden dat een elfde team geen toegevoegde waarde had.

Nu is de Formule 1 echter tóch akkoord gegaan met een elfde team. Dit maken ze zojuist bekend in een statement. De zaken staan er nu wel iets anders voor, want ditmaal gaat het om een officieel fabrieksteam van General Motors c.q. Cadillac.

Cadillac zou aanvankelijk aantreden als motorleverancier voor het F1-team van Andretti, maar dat feest ging niet door. Nu kunnen de Amerikanen dus alsnog toetreden tot de Formule 1, als fabrieksteam. Volgens de F1 past de toetreding van een Amerikaans fabrieksteam heel goed bij hun groeiplannen in de VS.

En waar is Andretti gebleven in dit hele verhaal? In het bericht van de FOM wordt zijn naam nergens genoemd, maar in het persbericht van General Motors wél. Wat blijkt? Mario Andretti – inmiddels 84 – krijgt een functie als bestuurslid bij het team van Cadillac. De oude baas heeft dus indirect toch zijn zin gekregen.

Waar Cadillac eerder pas in 2028 toe wilde treden als motorleverancier, zullen ze nu al in 2026 aantreden als nieuw F1-team. Uiteraard is nog niet alles in kannen en kruiken, maar er is in ieder geval groen licht vanuit de Formule 1. En daarmee is een belangrijk obstakel overwonnen.