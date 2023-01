Akio Toyoda stopt als CEO van Toyota

Misschien wel de beste CEO die een merk kan wensen, Akio Toyoda van Toyota, kapt ermee.

Een CEO van een automerk komt vaak in het nieuws omdat hij degene is die het merk in goede banen moet leiden. De man aan het roer, de commandant, de persoon die verantwoordelijk is voor het merk. Dat is, als we even mogen generaliseren, meestal gewoon een goede zakenman die beter is in bonen tellen dan de rest van zijn arsenaal bonentellers.

Akio Toyoda

Niet Akio Toyoda. De CEO van het gelijknamige merk (Toyota begon ooit als Toyoda en Akio is de kleinzoon van de oprichter) is misschien wel de beste CEO die een merk ooit heeft gekend. Niet eens vanwege de getallen, maar vanwege het feit dat Toyoda altijd er bovenop zat wanneer het ging om een beslissing die de autoliefhebber leuk vindt. En dan bedoelen we niet dat ‘ie het daarvoor verantwoordelijke team extra geld toeschoot, nee, hij wilde het zelf ervaren en zijn mening was volgens menig ingenieur goud waard. Zo was hij één van de personen die de Lexus LFA maakte tot wat het was en vrijwel alles wat onder de naam Gazoo Racing (GR) verscheen heeft zijn handtekening dan wel expertise meegekregen.

Morizo

Zo is er bijvoorbeeld van de nieuwe Toyota GR Yaris een ‘Morizo Selection’, bedoeld als de rijdersvariant van die auto. Morizo is het racing-alias van Akio Toyoda, wat ‘ie dus ook nog doet naast zijn CEO-taken. Zo’n iemand kan je wel vertrouwen om leuk spul uit te brengen, toch? Dat is dan ook recent veel gebeurd. Maar ook Akio Toyoda heeft een einddatum en die is nu bereikt.

Akio Toyoda stopt als CEO

Tenminste, Akio Toyoda heeft een einddatum als CEO van Toyota. De inmiddels 66-jarige kleinzoon van de oprichter legt zijn taak als CEO neer en wordt nu chairman of the board. Het hoofd van de raad van bestuur, dus geheel zonder zeggenschap komt Toyoda niet te zitten. De opvolger van Toyoda wordt Koji Sato, de huidige president van Lexus en Gazoo Racing. Dat is ook wel goed nieuws: de baas van GR zwaait nu de scepter bij het hele merk Toyota. Al deze veranderingen vinden plaats vanaf 1 april 2023.

Toyota belooft dat de richting die ze momenteel op gaan blijft, wat de petrolheads onder ons natuurlijk goed nieuws zullen vinden. Toch laat Akio Toyoda grote schoenen om te vullen achter voor de nieuwe CEO. Hopelijk dat zijn plannen nog steeds blijven doorschijnen in de raad van bestuur.