Volkswagen ID.4 staat al 7 maanden bij dealer voor reparatie

De Volkswagen dealer claimt niet de juiste apparatuur te hebben om de ID.4 te fixen.

Het is algemeen bekend dat Volkswagen enige moeite heeft met de switch naar elektrische auto’s. Het bouwen ervan is al een uitdaging. De software werkt niet altijd (mee). En niet onbelangrijk: het valt ook nog niet altijd mee om de nieuwe waar aan de man (m/v) te brengen. Er blijkt echter nog een potentieel probleem te zijn: het repareren van beschadigde units.

Een Florida man en levenslange Volkswagen fanaat is daar op de onprettige manier achtergekomen. De voormalig eigenaar van drie Jetta’s, een Tiguan en een Atlas ging voor de EV-bijl en kocht een ID.4. Maar inmiddels rijdt Josh Cowan alweer 7 maanden in een Tiguan van zijn dealer. De nieuwe elektrische SUV staat namelijk al net zo lang in de werkplaats.

Cowan meldt dat er niet lang na aankoop van de ID.4 een airbaglampje ging branden. Tevens was er een bonk hoorbaar elke keer als de auto accelereerde. Na te hebben gedacht aan motorsteunen, kwam de dealer tot de conclusie dat de versnellingsbak kapot was.

Mocht je nu denken ‘versnellingsbak, heeft zo’n ID.4 die dan?’, is het antwoord daarop ‘jazeker’. De auto heeft weliswaar niet meerdere versnellingen, maar wel een versnellingsbak met die ene versnelling. En die is is dus kapotstuk. Fixen dan maar gewoon zou je zeggen. Echter de dealer claimt niet de juiste gereedschappen te hebben van Volkswagen om dat te doen.