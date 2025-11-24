Dankzij jou gaat het klimaat naar de klote

Dankzij jou ja, maar ook dankzij je buren, oom, neef, collega en eigenlijk alle op korting beluste Hollanders… En dankzij mij.

Het is bijna traditie geworden, zodra Black Friday eraan komt, klikken we massaal op bestelknoppen alsof het een nationale sport is. Goed voor de koopjesjagers, minder leuk voor de bezorgers, en volgens nieuw onderzoek van Geotab vooral funest voor alles wat rijdt en uitstoot. De data laat namelijk zien dat commerciële voertuigen tijdens de Black Friday-week aanzienlijk zwaarder werden belast dan normaal.

In Nederland steeg het brandstofverbruik en de CO₂-uitstoot met gemiddeld tien procent per voertuig. Dat lijkt weinig, totdat je ziet dat het neerkomt op bijna 29.000 euro aan extra brandstof in één week. En dat alleen omdat we graag een tv, broodrooster, parfumsetje of paar sneakers met korting willen scoren.

Koopjesjagers slopen het klimaat

Het rijgedrag verandert in die week ook. Chauffeurs stonden acht procent meer stationair te draaien, terwijl de gemiddelde ritafstand juist veertien procent korter werd. Dat wijst op één ding: veel korte stops, volle schema’s en bezorgers die nauwelijks tijd hebben om de motor uit te zetten. Ondanks de toename van elektrische voertuigen in bezorgvloten werd slechts twaalf procent van alle ritten met een EV gereden.

Opvallend is dat Nederland de grootste daling in ritafstand liet zien van heel Europa. De leveringsdichtheid in stedelijke gebieden is hier zo hoog dat bezorgers bijna continu tussen voordeuren heen en weer worden geslingerd. Meer tijdsdruk, meer brandstof per kilometer, meer uitstoot in woonwijken. Allemaal omdat onze winkelmandjes vol moeten met goedkope spullen.

Tijdens piekperioden stijgt het aantal ritten per voertuig met meer dan dertig procent. Een structurele uitdaging, noemen onderzoekers dat. Maar het is eigenlijk heel simpel: hoe makkelijker wij bestellen, hoe groter de belasting op chauffeurs, voertuigen en het milieu. En daar zit natuurlijk geen korting op.

Ik had trouwens een mooie wasmachine met korting, maar ook een hele bups Philips Hue lampen en een Dyson. Je bent een Hollander of niet natuurlijk… Maar sorry voor het klimaat.