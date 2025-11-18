Bouwlui opgelet, want deze elektrische bedrijfswagen kan vliegensvlug opladen!

Niet zolang geleden toonde Renault alvast hoe de nieuwe familie bedrijfswagens eruit komt te zien. De aan de voorkant platgedrukte bussen komen steeds dichterbij hun productiemomenten in 2026. De eerste bus die Renault gaat uitleveren is de Trafic. Vandaag leren we meer over de nieuwe bus en zijn gloednieuwe skateboard-platform.

Deze Renault Trafic E-Tech is de vierde generatie Trafic. Voor het eerst is hij er enkel als EV. Net als zijn broers heeft hij een korte overhang aan de voorkant. En dat is functioneel. De Trafic heeft in zijn kleinste vorm een draaicirkel van 10,3 meter. Dat zegt je waarschijnlijk niet zoveel, maar dat is net zo groot als de draaicirkel van een Clio. De uitgaande Trafic heeft bijvoorbeeld een draaicirkel van 13,2 meter.

Aan de voorkant mag de led-lichtstrip niet ontbreken. Erboven prijkt een voorruit die je moet lijken op het vizier van een helm. Al met al is het een bulky ontwerp en dat is precies wat Renault voor ogen had. Geen pure schoonheid, maar futuristisch en functioneel.

De batterijen

Zoals gezegd staat de nieuwe Renault Trafic E-Tech op een compleet nieuw platform. De basis moet zorgen voor een optimale laadruimte achterin en kleine vooroverhangen. Het opvallende: de aandrijflijn ligt achterin. Vandaar dat die korte voorkant en draaicirkel mogelijk is.

En wat je ook al las in de kop boven dit artikel: de Renault Trafic krijgt 800-volttechnologie. Mercedes is er ook mee bezig, maar de Trafic krijgt dus de wereldwijde primeur. Tevens is het de eerste Renault ooit met 800 V. Dankzij deze architectuur duur het opladen van 15 naar 80 procent maar 20 minuten. Afhankelijk van de batterij kun je hierna weer 260 kilometer verder rijden. Ook fijn: je kunt stroom terugleveren aan het net via Vehicle-to-Grid (V2G) laden én stroom tappen voor elektrisch gereedschap of een koffiezetapparaat dankzij Vehicle-to-Load (V2L) laden.

Renault biedt twee batterijopties aan. De eerste is een NMC-batterij (een lithium-ion batterij die werkt op een combinatie van nikkel, mangaan en kobalt) die in de Long Range-versie ligt. Je komt er maximaal 450 kilometer ver mee. De ”urban”-versie krijgt een LFP-accu die voor een range van 350 kilometer zorgt. Bij de lancering zal alleen de Long Range-versie beschikbaar zijn.

Eenmaal op de weg heb je 204 pk en 345 Nm koppel tot je beschikking dankzij de elektro-aandrijflijn achterin. Ondanks dat het een EV is mag je er best wat gewicht mee sjouwen. Je kunt tot 2.000 kilo trekken en 1.250 kilo meedragen in de laadruimte. Zowel de motor als de batterijen worden in Europa ontwikkeld.

Afmetingen

De Trafic E-Tech is er in eerste instantie in twee lengtematen: L1 en L2. Bij de eerste is hij 4,87 meter lang en 1,92 meter breed voor een laadruimte van 5,1 kubieke meter. De L2 heeft 40 centimeter langer wielbasis voor een bagageruimte van 5,8 kubieke meter.

Beide versies zijn 1,9 meter hoog zodat de bus gewoon parkeergarages in kan. Wel zo lekker als je in de stad aan het klussen bent. Ook fijn: Europallets passen via de achterkant én via de zijkant naar binnen.

Interieur

Binnenin kiest Renault voor een buisvormig dashboard met een heleboel extra opbergvakken en drie bekerhouders. Bestuurders krijgen twee schermen van 10- en 12-inch, beide naar de chauffeur gericht. Het infotainmentsysteem, ontwikkeld door Ampere, draait op Android Automotive OS en blijft via de cloud up-to-date door OTA-updates.

De OpenR-navigatie plant automatisch laadstops op de slimste plekken langs de route — relevant voor lange ritten met wisselende belading. Optioneel installeert Renault nog een 360-gradencamera voor het parkeren en climate control. De productie van de Renault Trafic E-Tech start ergens eind 2026. Prijzen worden pas later bekendgemaakt