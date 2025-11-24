Dit icoon kun je in bijna alle smaken bestellen

Bijna alle smaken, zeggen we toch?

Sommige auto’s blijf je herkennen, ook als er een nieuwe versie. Een icoon noemen we dat ook wel. De nieuwste Fiat 500 Hybrid is daar een voorbeeld van. Het design blijft vertrouwd, het doel blijft hetzelfde (compact, stad, plezier) maar dan met nieuwe keuzes. En helaas ook niet meteen de goedkoopste keuzes

Fiat brengt vier uitvoeringen van de 500 Hybrid: de POP, de Icon, de La Prima én de speciale introductieversie Torino. De basisuitvoering POP start vanaf € 24.999. Wie iets meer wil qua uitrusting komt uit bij de Icon, met een prijs vanaf ongeveer € 26.999.

De La Prima, de vlag op top-niveau, gaat vanaf ongeveer € 29.999 van start. En speciaal voor het begin is er de Torino-versie, de gelimiteerde introductievariant van dit icoon, die geprijsd is vanaf € 27.999. Voor alle versies geldt: garantie tot acht jaar of 160.000 kilometer wanneer onderhoud plaatsvindt via het officiële netwerk.

Onder de motorkap bevindt zich een 1.0-liter benzinemotor met mild-hybride ondersteuning (65 pk) gecombineerd met een handgeschakelde zesversnellingsbak. Volgens de WLTP-meting komt het verbruik uit op circa 5,3 liter per 100 kilometer.

De 500 Hybrid is als hatchback en cabriolet beschikbaar. En dus in al die uitvoeringen. Dat maakt al gauw 8 verschillende smaken waar je uit kunt kiezen.

De vraag blijft natuurlijk, zou jij hem kopen voor zoveel geld?