DarwinPro AMG GT63S is extra fragiel

Met de onderdelen op deze DarwinPro AMG GT63S verbeter je de looks, maar wordt ‘ie wel kwetsbaarder.

Het is en blijft een merkwaardige trend. Nou ja, trend: het gebeurt al sinds een jaartje of 15 tot 20. We hebben niet over het verzamelen van Flippo’s, maar iets nog nuttelozer: koolstofvezel pakketjes. Zeker zoals het is uitgevoerd bij deze DarwinPro AMG GT63S.

Koolstofvezel

Koolstofvezel was aanvankelijk een materiaal dat alleen werd gebruikt in de racerij en bij exotische supercars. Tegenwoordig is het goedje iets beter (en goedkoper) te produceren en zien we het op de meest merkwaardige plaatsen terug komen. En zoals de DarwinPro AMG GT63S aantoont: op de meest merkwaardige auto’s.

Lichtgewicht

Hoe cool de naam ook klinkt, de AMG GT 4-Door is technisch gezien meer een E-Klasse dan een AMG GT. Dat betekent dat de AMG GT 4-Door met V8 minimaal 320 kilogram zwaarder is dan de zwaarste AMG GT coupé. Toch heeft de firma DarwinPro gedacht probleem gedeeltelijk op te kunnen lossen: door koolstofvezel te gebruiken. Althans, dat lijkt de gedachtegang te zijn.

Fraai

Opmerkelijk is het overigens wel. Koolstofvezel heeft daarnaast als voordelen dat het heel erg licht is én heel erg sterk. Het nadeel: het is bijzonder duur. En daar gaat het een beetje fout met deze DarwinPro AMG GT63S 4-Door Coupe, want ze hebben de carbon goodies op plaatsen gemonteerd, daar waar je ze het makkelijkst beschadigd. Toegegeven, de kit ziet er erg fraai uit. Het komt duidelijk niet uit Mercedes-configurator, maar het geheel geeft nog een OEM-vibe.

Splitter

Aan de voorzijde zien we een enorme carbon splitter. Deze ‘loopt’ ook een stukje verder c.q. naar buiten, waardoor deze iets meer opvalt. De reden ontgaat ons altijd een beetje. Waarom zou je duur materiaal als carbonfibre op de plaats monteren, daar waar het materiaal het snelst beschadigd? Wel erg fraai zijn de 20″ lichtmetalen velgen met Michelin Pilot Sport 4S banden.

Aan de achterzijde zijn ze helemaal los gegaan op de DarwinPro AMG GT63S. De diffuser en ‘uitlaat-omlijsting’ is één groot onderdeel. Subtiel is anders. Dat kunnen we ook zeggen over de spoiler. Die is wederom van koolstofvezel en valt extra op, dankzij de witte lak van de gekozen basis. Daarmee komen we tot de conclusie: ja, bestel maar extra veel carbon frutsels voor je dikke Duitser, maar dan moet je ‘m wel in een kleurtje bestellen. Overigens hoeft het niet zozeer de ’63S’ te zijn, de spotgoedkope 43 mag ook.