Mercedes maakt de vierdeurs AMG GT spotgoedkoop

Billigangebot.

We weten nog steeds niet helemaal wat we moeten denken van de Mercedes AMG GT 4-Door Coupé, zoals Mercedes-Benz ‘m zelf noemt. Officieel geldt de auto als een vierdeurs variant van de AMG GT, maar het formaat komt ongeveer overeen met dat van een E-klasse. En een vierdeurs coupé variant van de E-klasse, die hadden we al in de vorm van de CLS. Mercedes realiseerde zich deze overlap kennelijk ook wel een beetje en om dit issue te mitigeren leken ze aanvankelijk bedacht te hebben dat de vierdeurs AMG GT dan een beetje de bovenkant van de markt moest bedienen en de CLS de ‘onderkant’. Van die laatste komt er zodoende dan ook geen ’63 AMG’ meer op de markt, wat eeuwig zonde is (rijtest).

Maar goed, Mercedes moest deze keuze dus maken om een beetje ruimte te scheppen in het gamma. Echter, hoe passen de later aangekondigde AMG GT 53 en AMG GT 43 dan in dat plaatje? Dat antwoord blijft Das Haus ons schuldig, maar voor potentiële klanten die het ietwat controversiële design van de auto wel graven, gaat hier wellicht het adagium ‘vraag niet hoe het kan, profiteer ervan’ op.

Waar de prijzen van de versies met achtpitter namelijk, met een beetje hulp van de staat (circa 50K BPM en vanaf 25K BTW), over de twee ton heenschieten (209.407 Euro voor de 63, 224.862 Euro voor de 63 S), zijn de versies met zespitter onder de kap wat vriendelijker geprijsd. Tot nu toe was de goedkoopste variant de Mercedes-AMG GT 43 4MATIC+, die 132.295 Ekkermannen doet. Maar Mercedes kleedt de vierdeurs nu nog verder uit met de AMG-GT 43 zonder de toevoeging 4MATIC+, die vanaf deze maand voor 117.214 Euro in de boeken staat. Eigenlijk wel gek, want zoals de naam als zegt heeft deze versie achterwielaandrijving en is het dus de meest premium variant van het stel.

Nog even voor de volledigheid en de vergelijkingen: de AMG GT 53 4MATIC+ doet 152.865 Euro. De CLS heeft een wat vriendelijker prijskaartje: de CLS450 4MATIC (met dezelfde aandrijflijn als de AMG GT 43 4MATIC+) doet 99.198 Euro en de CLS 53 AMG 4MATIC+ (met dezelfde aandrijflijn als de AMG GT 53 4MATIC+) doet 120.010 Euro. Een CLS met zes-in-lijn op benzine en RWD is er helaas niet, voor aandrijving op de juiste wielen moet je uitwijken naar -oh gruwel- diesel of -ach hemel- een vierpitter. Enfin, dan maar een CLS 53 voor mij. Wat jullie?