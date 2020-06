Dít is de nieuwe en schone Skoda Octavia G-TEC

Nee, de Skoda Octavia G-Tec is niet de auto van de rap posse van 50 Cent.

Wij automobilisten zijn ook maar een ouderwets zooitje traditionele, koppige en trotse mensen. We zijn het bij vele modelintroducties dat men in de comments riep dat ‘vroeger alles beter was’. Dat is niet iets van deze tijd, maar hoort bij een mentaalde leeftijd.

Affakelen

Waarom je best doen te kijken naar nieuwe technieken als je het gewoon kunt affakelen? Dat is eigenlijk heel erg zonde, want in sommige gevallen mis je dan wel degelijk iets. De sensatie van de 0-100 km/u in een elektrische auto bijvoorbeeld. Of de bijzondere constructie van een Toyota Mirai. Maar ook qua auto kun je echt wat missen.

Skoda Octavia G-TEC

Voor wie nog niet helemaal wil overstappen, maar wel milieuvriendelijker bezig wil zijn is er goed nieuws in de vorm van deze Skoda Octavia G-TEC. Is het een spannende auto? Nee, absoluut niet. We hebben er nog niet mee gereden, maar gezien het vermogen van 130 pk hoef je geen vuurwerk op de voorwielen te verwachten. Heel kort door de bocht zou je kunnen zeggen dat het ‘gewoon’ een Octavia op gas is.

Compressed Natural Gas

Dat is dan te kort door de bocht. De G-Tec rijdt namelijk op CNG, Compressed Natural Gas. Compressed Natural Gas is niet enkel en alleen het resultaat als je heel veel Mexicaans hebt gegeten. Het heeft als voordelen dat de CO2 uitstoot een stukje lager is en de uitstoot van stikstof en fijnstof véél lager is. Heel erg prettig. Overigens kun je ook op groengas rijden (uit biomassa) en rijd je nog schoner. CNG is vooral niet zo ‘sexy’ en ‘hip’ als elektrisch en aanzienlijk minder populair. Maar een Skoda Octavia G-Tec hoeft ook niet sexy en hip te zijn: is het functioneel?

Actieradius: 700 km

Ja, best wel. De motor is een 1.5 TSI viercilinder die zoals genoemd 130 briesende paarden afvuurt op de voorbanden. Afhankelijk van hoe plat deze zijn, is het verbruik 3,4 tot 3,6 kilogram per 100 km. De actieradius is uitstekend: op CNG alleen haal je 500 kilometer, met de benzinetank erbij kun je dat oprekken naar 700 kilometer. Over benzine gesproken, de Skoda Octavia G-TEC start altijd op benzine. Ook als de temperatuur lager is dan -10, loopt de motor op benzine.

Standaard DSG

De Skoda Octavia G-TEC wordt leverbaar als hatchback en stationwagon. De hatchback heeft een bagageruimte van 455 liter, de combi heeft een bak van 495 liter. Dat lijkt veel, maar standaard is dat respectievelijk 590 liter en 610 liter. Een DSG-automaat en virtual cockpit zijn standaard. Dat dan weer wel.