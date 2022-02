DarwinPro RS6 heeft KLEINERE velgen

Het is de eerste keer dat we zien dat heen tuner kleinere wielen monteert. Maar bij de DarwinPro RS6 lijkt er logica achter te zitten.

Tuners doen al jarenlang hetzelfde. Ze pakken een auto bij de kladden die eigenlijk al voldoende dik en snel is. Deze wordt dan vervolgens nog dikker en sneller gemaakt. Een simpel doch beproefd recept.

De auto’s worden iets lager gelegd, er komt meer vermogen bij, een spoilertje hier en daar, een dikke uitlaat en natuurlijk: (veel) grotere velgen. Daarom waren we ook ze verrast toen we dit project van Darwin Pro Aerodynamics tegenkomen. Deze cabron-specilaisten hebben namelijk een Audi RS6 Avant (C8) aangepakt.

DarwinPro RS6

De laatste Audi RS6 Avant is een dankbaar kind van de tuningsindustrie. Naast tuners als ABT en MTM zie je bijvoorbeeld dat Mansory er ook de nodige upgrades voor heeft. Het bijzondere van Darwin Pro is dat ze niet hebben gekozen voor grotere velgen.











Nu moeten we dat even toelichten. De RS6‘en die je op de meeste persfoto’s ziet, zijn altijd voorzien van de optionele (gegoten!) 22 inch wielen. Daarmee heeft de auto stiekem wel iets weg van een ‘Donk’ (een Amerikaanse trend die hier nooit is aangeslagen). Maar bij Darwin Pro monteren ze dus kleinere velgen. In plaats van 22 inch, zijn de nieuwe velgen slechts 21 inch groot.

Bodykit

Bij Darwin Pro richten ze zich voornamelijk op bodykits van koolstofvezel en dat is waarmee deze RS6 zich onderscheidt. Het gaat om de zogenaamde IMP-Aerodynamik-Kit. Deze is niet bijzonder subtiel. Nu is dat geen probleem, de huidige RS6 is ook niet echt subtiel. De kit behelst een nieuwe splitter, motorkap (val met sleuven), sideskirts en niet één, maar twee achterspoilers.

Is het mooi en elegant? Nee, niet echt. Is het indrukkend en extreem? Ja, dat wel. En dat laatste wil je als je je 13.000 euro moet aftikken om de kit in handen te hebben. Voor dat geld is het nog niet gemonteerd.

