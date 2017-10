Das Boot: een Ultima GTR met 750 pk sterke bootmotor

Mercury Racing doet het gewoon.

De doorgewinterde dobberaars onder jullie weten waarschijnlijk wel van het bestaan af van Mercury Marine, een leverancier van motoren voor schepen. Met Mercury Racing wil het merk bewijzen dat ze met hun kennis over bootmotoren ook goede motoren kunnen bouwen om een auto voort te stuwen. Voorheen waren ze al betrokken bij de knotsgekke Tantrum, een Dodge Charger met een 9.0 liter V8 recht uit een boot onder de kap. Voor hun nieuwste experiment gebruiken ze een Ultima GTR met een downsizemotor van slechts 7.0 liter.

En wat denk je? Werkt ook gewoon! Wie had dat nou gedacht? Oh iedereen? Oké. De motor baseert op de LS7 van General Motors, maar Mercury heeft een kop op het blok geschroefd die afgeleid is van hun 9.0 liter grote motor. Het was natuurlijk toffer geweest als ze die nine-point-oh ook in de Ultima gehangen hadden, maar dat past simpelweg niet. Enfin, ook met 7.0 liter inhoud levert het ding nog 750 atmosferische pk’s en die trappelende paarden weten wel raad met het lichtgewicht. Hoe zoiets klinkt zie je hieronder. Het goede nieuws: de bedoeling is dat je zelf ook gewoon een houten kratje met zo’n krachtbron kan kopen.