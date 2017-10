Rijd in tientallen nieuwe Porsche’s, voor weinig

Je bent fan van Porsche, maar kan niet besluiten of je nou een nieuwe Cayman, 911 of Cayenne nodig hebt in je leven? Porsche komt met de oplossing.

De Duitsers startten in Amerika namelijk met een programma genaamd Porsche Passport. Dit is een dienst waarbij je een vast maandelijks bedrag betaalt en daarvoor toegang krijgt tot een plethora aan nieuwe Porsche’s. Er is geen kilometer-restrictie en je mag elke maand zo vaak wisselen van model als je zelf wilt, Porsche zet de auto’s gepoetst en wel voor je deur neer. Een en ander kan geregeld worden via een speciale app. Porsche neemt de verantwoording voor het onderhoud, de verzekering en de rest van de papierwinkel die bij eigendom van een auto komt kijken. Het enige wat je -naast je abonnementskosten- zelf moet dokken, is de brandstof.

Aanvankelijk zijn er twee verschillende niveau’s van de dienst beschikbaar. Verschil moet er immers zijn, ook binnen de community van Porsche-rijders. Sloebers kunnen kiezen voor het Launch programma. Dit kost je 2.000 Dollar per maand en geeft je toegang tot zes verschillende Porsche’s, zoals de Boxster, Cayman S (rijtest), Macan S en Cayenne. Een stapje hoger staat het Accelerate programma. Daarbij krijg je de beschikking over maar liefst 22 modellen, inclusief de Carrera S, Macan GTS en Panamera 4S. Kost je alleen wel 3.000 Dollar per maand.

Oplettende lezers hadden het al opgemerkt: we hebben het over bedragen in Dollars. Voorlopig wordt het programma namelijk alleen uitgerold in Atlanta, Georgia en dat voor een select groepje van 50 klanten. De metropool in het zuiden van Amerika is zo’n plaats waar een dergelijk programma goed tot zijn recht kan komen. Qua klimaat zou je er naast een cabrio graag een Cayenne in je garage zetten, maar in een grote stad is ruimte doorgaans schaars. Zodoende is een dienst als deze van toegevoegde waarde.

Althans, dat denkt en hoopt Porsche. En Cadillac ook trouwens, want die bieden een zelfde soort dienst aan. Maar uiteindelijk leg je als klant alsnog een bom duiten neer voor wat onder de streep gehuurde deelauto’s zijn. Gaat dat werken, is de vraag. Men zegt dan wel het bezit van de zaak is het einde van het vermaak, maar we schatten in dat er veel mensen zijn die ‘hun’ porsche ook écht in bezit willen hebb0n. Hebben, hebben, hebben!

Hoop jij dat Porsche’s proefballonetje grote hoogte bereikt en dit programma ook deze contreien opkomt, of moet je er niks van hebben? Laat het weten, in de comments! (via Bloomberg)