Datsun past perfect bij dit Nederlandse huis van 3,39 miljoen

Eindelijk, we hebben smaak gevonden. Smaak in Nederland!

Laten we wel wezen. Wij Nederlanders zijn niet bepaald een hoogstaand volkje qua exterieur- en interieurdesign. Uitzonderingen daargelaten. Bekijk het aanbod miljoenenvilla’s op het web en je komt tot de ontdekking dat er veel overeenkomsten zijn qua thema. Pak het VT-wonen magazine erbij, past dat doe in huis en bam, weer eentje opgeleverd. Vergeet ook niet de Porsche of een dikke BMW op de oprit.

Datsun plus huis = winning

Soms zijn er huizen waarbij de zaken anders geregeld zijn! De nostalgische woning van verleden week was het andere uiterste, maar dit is er eentje om je vingers bij af te likken. Het begint al bij de Datsun op de oprit. Natuurlijk kun je een moderne Bentley of Porsche rijden als je in een miljoenenvilla woont. Dat komt echter niet in de buurt van de charme van de klassieke Japanner. Wat een pareltje.

De goede smaak is niet beperkt tot auto’s. Het huis zelf is minstens zo aantrekkelijk. Een riante oprit, een keurig onderhouden tuin met een strak grasmat. En een interieur waar alles lekker functioneel is zonder poespas. Dit huis had in het midden van Amerika, ergens in Engeland of op het Franse platteland kunnen staan. Die uitstraling. Niets van dit alles. De woning is te vinden in Oosterbeek, Gelderland.

Het enige dat nog mist is een mooie garage, vaak toch wel een must bij de huizen die je hier op Autoblog ziet. Er is volgens de advertentie een carport en een parkeerplaats. Die Datsun verdient natuurlijk wel een warm plekje in huis om de winter of de regenachtige dagen door te komen, toch? Je bekijkt de advertentie op Funda.