Autoblog garage: De BMW i5 Actieradius test

Hot topic bij elektrische auto’s is de actieradius, hoe is het daar mee gesteld?

We rijden op de Autoblog redactie al weer meerdere weken met onze BMW i5 duurtester. Tijd om te kijken hoe het staat met de actieradius volgens de opgave van BMW zelf. De BMW i5 eDrive40 heeft een accu van 81,2 kWh netto.

BMW i5 eDrive40 Touring: Gemiddeld stroomverbruik (WLTP) in kWh/100 km: 19,2–16,5; E-actieradius, WLTP in km: 485–560 (bron: bmw.nl)

We beschreven al eerder hoe onze specifieke BMW i5 is uitgerust. Dus niet met de standaard 19 inch, maar met de 20 inch LM M Aerodynamic (Styling 939 M) Bicolor Schwarz Grau. Dat zou natuurlijk wel wat invloed kunnen hebben op de actieradius.

Actieradiustest BMW i5 eDrive40 Touring

We voerden de test uit op een warme augustus dag, aan het einde van de middag, begin van de avond. De temperatuur heeft natuurlijk altijd invloed op de uitkomst. Tijdens de gehele test was het tussen de 25 tot 23 graden. Dit leverde direct wel wat problemen op. Bij de snellader van Fastned net van de A12 af in Den Haag voor aanvang van de test had de i5 moeite om tot ‘100% vol’ te komen. Terwijl ik zat te wachten op die laatste procent wilde de auto zelfs toen ik de airco volledig uit had (oef…) niet tot 100% komen.

Het tegelijkertijd koelen van de accu verhinderde de auto om die 100% te bereiken. Dus hij bleef stroom verbruiken/erbij laden zonder dat de actieradius in het dashboard opliep. Met een volledig afgesloten auto en dus de interieurkoeling uit kroop de laadsnelheid weer iets op, maar dat mocht geen naam hebben. We hebben het hier ondertussen over een laadsnelheid van 10 a 12 kWh per uur. Bij andere snelladers diezelfde avond hetzelfde verschijnsel. Benieuwd of andere BMW i5 rijders dit ook hebben meegemaakt bijvoorbeeld bij zomers temperaturen op vakantie.

Aan de andere kant, tot 100% volladen bij een snellader doe je alleen als je echt teveel tijd hebt.

De uitslagen

100 km/u 130 km/u % accu over na 92km 82% 78% verbruik in 92 km 14,8 kWh 18,1 kWh verbruik per 100 km 16,1 kWh 19,7 kWh berekende actieradius 503 km 411 km

Noem ons maar fan van de i5, maar persoonlijk vinden we vooral de actieradius bij 130 km/u op de cruise control echt heel erg netjes. 411km, daar kan je wel wat mee. 2/3 keer laden op weg naar de wintersport als je in de zomer gaat….

Maar alle gekheid terzijde, in de winter zullen deze scores inderdaad lager zijn. Maar voor de zomervakantie is de auto wat ons betreft gewoon geslaagd. Had Wouter dus toch deze auto kunnen kiezen boven zijn 5 Serie. Hoewel de top van de i5 natuurlijk geen 260 km/u is zoals de 530i. Dat moeten we dan wel toegeven!

