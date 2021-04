Dawn The Kita is een rijdende lobby met V12 - Autoblog.nl

Althans, deze Dawn The Kita is een hoedtik naar een gebouw.

In het kader van speciale Rollsen voor het Verre oosten hebben we er weer eentje voor je. Afgelopen liet Rolls-Royce een speciale Ghost, Cullinan en Wraith zien. Inderdaad, dat betekent dt de Dawn blijft verstoken van de broodnodige digitale aandacht.

Dawn The Kita

Daar brengt de Rolls-Royce Dawn The Kita verandering in. Er is wel een verschil, want waar de Speciale Rollsen van afgelopen week furore maakten op de Shanghai Auto show, wordt deze auto specifiek gebouwd voor Japan.

The Kita Tea House is namelijk een zeer luxueus verblijf in het land van de rijzende zon. De Dawn The Kita is in samenwerking samengesteld met Kengo Kuma. Dat is tevens de designer van het daadwerkelijke gebouw.

De auto is Silver Haze van kleur. Het is niet de meest spannende combinatie, maar na de pastel-strapatsen op basis van de Black Badge-modellen, is dit veel eleganter. Zo zijn alle chroomdelen nog altijd gewoon van chroom, in plaats van de hoogglans-zwarte trend die tegenwoordig lijkt te woekeren. De velgen zijn gesmeed en gepolijst. Het ziet er geweldig uit. Overigens is Silver Haze niet zomaar zilver, afhankelijk van hoe de zon erop staat, komen er bronstinten naar boven.

Speciale instaplijsten

Uiteraard zijn er speciale instaplijsten, zodat je kunt zien wat dat je in iets bijzonders zit. Dat kun je ook zien aan het speciale bewerkte houtinleg, waarvan we geen beeldmateriaal kregen, helaas. Het interieur is voorzien van Selby Grey leder met witte en zwarte afwerking. Dat is niet zomaar gekozen, de lobby van het bijzondere gebouwd heeft dezelfde kleurstelling.

In plaats van teakhout is het achterpaneel uitgevoerd in walnotenhout. Tevens zijn er speciale paraplu’s aanwezig. Deze functioneren als extra, want uiteraard kan het dak ook dicht.

De nieuwe eigenaar is uiteraard een puissant rijk persoon. Deze meneer (of mevrouw) woont op de penthouse (met meerdere verdiepingen!) van dit bijzondere gebouw. Sommige mensen hebben ook alles.