Kopen: Miura speedboot met 2x Lambo V12

Met de benzineprijzen van nu de Miura speedboot kopen met tweemaal een Lamborghini V12 als krachtbron. Fantastisch idee.

Als autoliefhebber is het huilen aan de pomp. Maar als je een boot hebt kan het nog veel meer pijn doen. Zeker als je een slurpende zes of achtcilinder hebt. Of je maakt het nog bonter in het geval van deze boot. De Miura is een speedboot met twee Lamborghini V12-motoren aan boord. Ze zijn goed voor tweemaal 720 pk. Vooruit komen is geen enkel probleem. Het leuke is dat jij deze boot gewoon kunt kopen.

Veilinghuis RM Sotheby’s is verantwoordelijk voor de verkoop van het ding. Je moet niet bang zijn voor onderhoud. Niet alleen zijn de twaalfcilinders flinke motoren. De boot zelf komt uit 1984 en is daardoor behoorlijk op leeftijd. Voor een toepassing in een speedboot als deze zijn de motoren aangepast. Ze lopen daarmee anders dan een twaalfcilinder in de straatauto van het merk.

Vanaf 19 november gaat de veiling live. De boot wordt verkocht in Frankrijk. RM Sotheby’s verwacht een opbrengst tussen de €100.000 en €150.000 en de veiling verloopt zonde reserve. Bij de prijs is naast de Miura speedboot ook een trailer inbegrepen om de boot te kunnen vervoeren.