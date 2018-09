Renault EZ-PRO: bezorgen in de stad gaat straks zo?

Renault doet een Thomas de stoomlocomotief.

Hoe zullen goederen vervoerd worden in de nabije toekomst? Renault blikt ver vooruit met de EZ-PRO. Het is de tweede robot auto van Renault. In Genève stond de Franse autofabrikant dit jaar met de EZ-GO en voor Parijs heeft Renault de nieuwe EZ-PRO in petto. Er komt ook nog een derde concept.

De EZ-PRO moet op een schone en efficiënte manier goederen kunnen bezorgen. Klanten kunnen zelf kiezen waar, wanneer en hoe de goederen exact geleverd moeten worden. Hoewel de EZ-PRO zelfstandig zijn weg zal vinden naar de eindbestemming, is er een menselijke medewerker verantwoordelijk voor de afhandeling van de levering. De robot is bedoeld voor leveringen in stedelijk gebied.

De manier waarop leveringen van goederen in steden bezorgd worden is momenteel flik op de schop aan het gaan. Steden worden immers steeds meer autoluw en hoe minder verbrandingsmotoren in een binnenstad hoe beter. Bedrijven moeten naar alternatieven kijken hoe hier in de toekomst mee om te gaan. Voor grotere leveringen is een elektrische truck een uitkomst. Voor middelgrote en kleinere leveringen is deze EZ-PRO een mogelijke mobiliteitsoplossing. Afhankelijk van de lading, kan de EZ-PRO in een treintje naar plaats van bestemming rijden. Vrijwel alle ruimte is bestemd voor de vracht.

De verwachting is dat rond 2030 ongeveer 60 tot 70 procent van de bevolking in steden woont. Autofabrikanten kijken daarom onder meer naar het toekomstige vervoer van mensen, zoals Volvo laatst met de 360c, maar ook voor het toekomstige vervoer in de bedrijfswereld in een stedelijke omgeving.