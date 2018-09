BMW introduceert Z4 met nieuwe motoren

Deze varianten zijn vermoedelijk wél te betalen.

Natuurlijk leuk en aardig dat BMW de Z4 onthulde als M40i, maar met een 340 pk sterke zes-in-lijn onder de kap gaat deze roadster in ons land de nodige centen kosten. Er zijn nu twee nieuwe motoren voor de Z4 bekendgemaakt die fiscaal vriendelijker gaan uitpakken.

Het geluid zal een stuk minder episch klinken, want het gaat hier om twee vierpitters. Nieuwe instapper is de Z4 sDrive20i. Dit is een tweeliter viercilinder met 197 pk en 320 Nm koppel. De sDrive20i doet het sprintje naar de honderd in 6,6 seconden en haalt met een top van 240 km/u niet het magische getal. De sDrive30i levert 258 pk en 400 Nm koppel. Deze variant doet 0-100 in 5,4 seconden en heeft wel een topsnelheid van 250 km/u. Hoeveel ‘saaier’ deze viercilinders in vergelijking met de de M40i er gaan uitzien is niet duidelijk. BMW heeft enkel foto’s van het topmodel gedeeld.

Beide modellen zijn standaard gekoppeld aan de achttraps Steptronic transmissie. Dit betekent zo goed als definitief dat de nieuwe BMW Z4 niet met een handgeschakelde versnellingsbak gaat komen. Iets dat je toch wel verwacht bij een sportieve roadster van het merk uit Beieren. Aan de andere kant is BMW de laatste jaren flink bezig de merkidentiteit op de schop te gooien, dus dit kon er ook nog wel bij. Mensen die zelf willen schakelen kopen maar een Porsche 718 Boxster.

De marktintroductie van de BMW Z4 staat gepland voor maart 2019. De roadster zal met deze drie genoemde motoren leverbaar zijn. Prijzen zijn nog niet bekend. Het is afwachten wat het circus in Den Haag gaat doen met de BPM voor 2019. Zeker de M40i kan duur uitvallen met zijn M Performance TwinPower Turbo zes-in-lijn.