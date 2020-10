De 10 elektrische auto's met de grootste actieradius [2020] - Autoblog.nl

Rijden zonder tussendoor opladen blijft belangrijk. Daar zijn stappen in gemaakt, wij zetten de 10 elektrische auto’s met de grootste actieradius op een rij.

Iets waarin elektrische auto’s tot niet heel lang geleden nog flinke ontwikkeling nodig hadden: rijbereik. Mensen werden toch afgeschrikt door het risico dat je accu snel leeg raakt en je bij zelfs vrij kleine ritjes moet bijladen. Helemaal omdat dat soms nog wel even kan duren.

Ontwikkeling

Natuurlijk is er tegenwoordig snelladen, maar het is ook fijn als de accu’s toch meer aankunnen. Het is dus nog steeds een grote wapenwedloop wie elektrische auto’s met de grootste actieradius kan realiseren. Sterker nog: theoretisch kunnen accu’s zo capabel worden dat een gemiddelde benzineauto het af zou leggen tegen de EV.

Overzicht

Dat is nog even toekomstmuziek, voor nu zijn de getallen al netjes. Vorig jaar begonnen we in deze lijst met 449 km voor de Hyundai Kona Electric en eindigden we met 610 km in de Tesla Model S. Het startgetal van vandaag is 498 km.

10. Porsche Taycan Turbo (498 km)

Porsche vindt EV actieradius niet extreem boeiend. Dat mag, bij de Taycan ligt de nadruk inderdaad op de prestaties. Toch weet Porsche op plek 10 te eindigen als het gaat om elektrische auto’s met de grootste actieradius. De Taycan Turbo weet net niet de 500 km aan te tikken: hij eindigt op 498 km. Die laatste twee kilometers hadden ze er nog bij mogen snoepen. Maar goed, dit is wel zo eerlijk. De Taycan 4S is de goedkoopste en de Turbo S is de snelste, de Turbo is dus degene die je moet hebben voor actieradius. En goed, 680 pk en 3,2 seconden naar de 100 is ook niks om over te klagen. De Taycan Turbo is met 159.145 euro duur, maar goed: het is een Porsche.

9. Nissan Ariya 87 kWh (500 km)

Nieuwkomer dit jaar is Nissan. De Leaf zit met 385 km net een klasse lager, maar zeer binnenkort gaat de Ariya een wat flinkere actieradius neerzetten. Met de grootste batterij is dat namelijk 500 km. Heel netjes voor de ongeveer 50.000 euro waarvoor Nissan deze crossover wil prijzen.

8. Volkswagen ID.4 Max (501 km)

Volkswagen heeft eindelijk de ID.3 klaar om te gaan en gelijk staat hun SUV ook in de startblokken. De sterk verwante ID.4 moet iets meer gewicht en luchtweerstand realiseren. De versie waarmee je 501 km ver kunt komen kost 56.940 euro.

7. Tesla Model Y Long Range (505 km)

De eerste en zeker niet de laatste Tesla in deze lijst is de kleinste SUV, de Model Y. Voor wie de Model 3 simpelweg te klein vindt. Dat kost je wel actieradius: de Model Y komt ‘slechts’ 505 km ver. Dat voor het toch wat flinke bedrag van 64.000 euro voor de Long Range.

6. Tesla Model X Long Range (507 km)

Als het gaat om de Tesla met de slechtste prijs/rijbereikverhouding, dan kun je niet om de Model X heen. Dit is de ruimste Tesla en dus de meest praktische, maar voor 88.990 euro kom je slechts 2 kilometer verder dan de kleinere Model Y.

5. Volkswagen ID.3 Max (542 km)

We onderbreken de Tesla-hegemonie even met de Volkswagen ID.3 op plek 5. De kleinere broer van de ID.4 is zoals gezegd lichter en iets beter gestroomlijnd. Het zorgt ervoor dat de Volkswagen ID.3 Max, de dikste versie, kost 49.491 euro en komt 542 km ver.

4. Tesla Model 3 Long Range (560 km)

De Long Range-versie van de Tesla Model 3 komt iets hoger in de ranglijsten, op plek 4. 560 km is het soort rijbereik waar je echt geen nachtmerries meer van zal krijgen. 58.980 euro kost het om deze Model 3 te bemachtigen.

3. Ford Mustang Mach-E RWD (610 km)

Plek 3, of eigenlijk plek 2 elektrische auto’s met de grootste actieradius, zou de Mustang moeten delen met de Tesla Model S Long Range. Daar komen we zo even op terug. Eerst even Ford haar duit in het zakje. Het is niet zonder slag of stoot gegaan, de introductie van deze Mustang Mach-E. Dat is een mooie subjectieve discussie: qua specs is het een hele nette prestatie. De goedkoopste Mach-E met 610 km bereik kost 58.075 euro.

2. Lucid Air Grand Touring (832 km)

Dan maken we even een hele grote stap vooruit. Lucid heeft eindelijk een auto die binnenkort los mag. Het gaat een flinke som worden, alles vanaf geschat meer dan 110.000 euro waarmee je 650 km ver kunt komen. Leg je iets meer bij, hoeveel precies is voor de Nederlandse markt nog niet bekend, dan krijg je de ‘Grand Touring’. Deze kan 832 km ver komen. Dat is echt wel indrukwekkend. Helaas niet indrukwekkend genoeg voor de eerste plek.

1. Tesla Model S Plaid (840 km)

Die is namelijk – wederom – voor de Tesla Model S. Als je hem nu bestelt, krijg je dus de Long Range met 610 km actieradius. Maar als je even geduld kunt hebben, dan kun je de gloednieuwe Plaid bestellen. Deze kost wel een redelijk flinke 139.990 euro, maar dan krijg je de meest indrukwekkende Model S van het moment. Minder dan 2,1 seconden naar de 100 en doorjakkeren tot 320 km/u, bijvoorbeeld. Dit soort cijfers gaan gepaard met een flinke actieradius: Tesla schat hem op iets meer dan 840 km momenteel.