Overheid verdient lekker aan wegenbelasting in 2019

Fijn zeg, al die inkomsten.

Of u elektrisch wil gaan rijden, maar niet te snel hoor. Anders loopt de overheid flinke inkomsten aan wegenbelasting mis. Het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) heeft berekend wat het Rijk en de provincies in 2019 gaan verdienen aan wegenbelasting op basis van de begrotingen.

Volgens het CBS harkt de overheid dit jaar 5,9 miljard euro binnen. Een stijging van 200 miljoen euro in vergelijking met 2018. Onder meer het toenemende Nederlandse wagenpark en hogere tarieven zijn verantwoordelijk voor de stijgende inkomsten met betrekking tot de wegenbelasting. Zo heeft de provincie Zeeland de provinciale toeslag voor de motorrijtuigenbelasting verhoogd met 8,3 procent. Ook in de provincies Flevoland, Groningen en Friesland gaat men meer wegenbelasting betalen. Voor de resterende provincies blijft het tarief gelijk. Het rijden van een auto zoals een Volkswagen Golf op benzine kost qua motorrijtuigenbelasting in Drenthe 616 euro in 2019. In Noord-Holland kost diezelfde Golf 552 euro.

Het Rijk krijgt het grootste gedeelte van dat bedrag. Bijna 4,3 miljard euro is voor het Rijk, wat een stijging van 3,5 procent betekent in vergelijking met 2018. De Provincies moeten het stellen met 1,6 miljard euro, een stijging van 2,5 procent.

Het concept ‘wegenbelasting’ is altijd al een stabiele bron van inkomsten geweest voor de Rijksoverheid. De laatste 8 jaar is er sprake van een jaarlijkse stijging. In 2010 verdiende de overheid nog 5 miljard euro aan wegenbelasting. Negen jaar later zijn we bijna een miljard verder.

Dat elektrische auto’s geen wegenbelasting hoeven te betalen is dan ook een tijdelijk lekkertje. Wanneer Nederland grotendeels over is op elektrisch rijden zal ook weer de portemonnee getrokken mogen worden. Hoe het Rijk dit straks gaat invullen is afwachten, maar natuurlijk gaan ze geen afscheid nemen van die bijna 6 miljard aan stabiele inkomsten per jaar.

Foto: Rolls-Royce Cullinan via @ricknoahvk op Autojunk. 2076 euro aan wegenbelasting per jaar als de eigenaar in Drenthe zou wonen.