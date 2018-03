Je auto lang stilzetten? Zo spaar je de techniek!

Een arbitrair lijstje met veel punten waar discussie over bestaat.

Het is vandaag 1 maart en de betere autoliefhebber weet wat dat betekent: oude beestjes mogen na hun winterslaap weer van stal gehaald worden! De verplichte periode van stilstaan die de overheid heeft ingelast om te voorkomen dat mensen massaal met een MRB-vrije Mercedes 190 gaan rondtuffen, is voorbij. Of je ook direct naar de opslag moet scheuren om je klassieker van stal te halen is een tweede vraag bij deze barre omstandigheden. Maar goed, het kan.

Misschien verkeer je in de gelukkige omstandigheid dat je je klassieker gewoon naast je gewone auto kan zetten op je oprit of wellicht zelfs in je garage. Maar dat is waarschijnlijk niet voor iedereen weggelegd. (Woon)ruimte is immers schaars en duur in Nederland. Het zou dus zomaar kunnen dat je gaat ruilen: de klassieker uit de stalling, je winter-beater erin. Potentieel moet dat ding er best lang staan en dat brengt de vraag met zich mee: moet je daar nog maatregelen voor treffen?

De meningen hierover zijn verdeeld. Sommigen zeggen dat je een auto makkelijk een (dik) half jaar kan laten staan zonder er naar om te kijken. Maar volgens anderen zijn er wel degelijk wat dingetjes die je kan doen om het leven van je auto makkelijker te maken in die periode. Een bloemlezing.

Banden

Misschien wel het punt waar de meesten het over eens zijn: rol je auto af en toe een stukje vooruit of achteruit. Zo voorkom je dat je vierkante banden krijgt. Een ander idee is om je banden voor opslag keihard op te pompen, tot bijvoorbeeld 3.0 bar. Dan zitten ze wat strakker in hun vel.

Accu

Het tweede waar je wellicht direct aan denkt is je accu. Je wilt natuurlijk voorkomen dat de diepontlading des doods zich voordoet. Gelukkig is de kans hierop met moderne accu’s eigenlijk niet zo groot. Een paar maanden stilstaan moeten ze doorgaans wel kunnen hebben. Desalniettemin kan je de accu afkoppelen of aan een druppellader hangen. In dat laatste geval weet je zeker dat je goed zit, maar wellicht staat niet iedere opslag-toko er om te springen dat je zo’n apparaatje aansluit.

Roestpreventie

Het lijkt een puik idee om je auto af te dekken met een hoes, zoals 911R-kopers dat doen. Maar pas op! Zo’n hoes kan ook vocht vangen en dan juist roest bevorderen. Zorg ervoor dat de hoes van dergelijk puik materiaal gemaakt is en het klimaat van je opslagruimte zo goed geregeld wordt, dat dit geen issue is. Of laat die hoes gewoon achterwege, dat kan natuurlijk ook.

Behalve de carrosserie van je auto kunnen ook andere onderdelen, zoals je uitlaat, gaan roesten. Zorg er daarom voor dat je vóór het stallen van je auto het ding lekker warm rijdt, zodat alle condens er zoveel mogelijk uit is gestoten.

Benzine en andere vloeistoffen

Wederom een punt van contentie dit. Sommigen menen dat je de tank het beste helemaal vol kan plempen, zodat de brandstof/water mix zo gunstig mogelijk is. Vooral bij diesels zou dat een issue kunnen zijn. Maar gevoelsmatig lijkt ons dit juist niet de beste optie. Als je namelijk weinig brandstof in de tank laat zitten, kan je bij het ophalen van de auto meteen even langs het tankstation rijden en de oude meuk in de tank aanvullen met vers sap.

Voor de echte diehards: je zou eventueel vóór het weer opstarten van je auto na lang stilstaan de olie kunnen verversen. Rotzooi in olie (metaaldeeltjes en dergelijke) bezinkt na een tijdje en ga je in theorie weer door het hele systeem rondpompen als je de motor laat draaien. We zeggen in theorie, want dit is wel echt iets waar alleen de meest risicomijdende mensen zich druk om maken. In de meeste gevallen zal dit geen probleem vormen. Als je winterbarrel een Ferrari 456 GT is, by all means go for it. Als het echter een Ford Crown Vic is, kan je je deze handeling met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid besparen.



Kleine, maar belangrijke technische dingetjes

Zet je auto niet op de handrem en niet in de versnelling.

Bijzaken

Regel je verzekeringen goed. Als je de verzekering van je auto afzegt, is deze ook niet meer gedekt voor diefstal en brandschade. Check goed of je hiervoor aparte verzekeringen wil/moet afsluiten.

Nog een dingetje: tijdens het stallen van de auto zou je APK kunnen verlopen. Geen probleem zolang deze geschorst is, maar op het moment dat je weer gaat rijden met de auto, ben je strafbaar. Gelukkig komt de overheid je zowaar enigszins tegemoet op dit vlak: op de eerste dag dat je de schorsing opheft, mag je naar een garage rijden voor een APK-keuring. Je moet dan wel een bevestiging van een afspraak kunnen overleggen in het geval je aangehouden wordt.

Resumé

Tot zover dit lijstje waar, zoals al aangegeven, menigeen vast wat heeft op of aan te merken. Houd je niet in en laat in de comments vooral weten of er nog ernstige omissies, keiharde fouten of overdreven geneuzel in dit stuk staan. Opdat iedereen met een gerust hart tijdelijk afscheid kan nemen van zijn/haar auto!