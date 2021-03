De 7 meest bijzondere Japanse Gran Turismo’s - Autoblog.nl

We duiken vandaag in de wereld van de Japanse Gran Turismo’s. Daarmee bedoelen we niet het geesteskind van Kuzunori Yamauchi.

Een van de fraaiste autosoorten voor de petrolhead is de GT, de Gran Turismo. Het is in veel gevallen de ultieme combinatie tussen stijl, prestaties, rijplezier, comfort en fraaie lijnen. Het is de ideale auto als je slechts één auto kunt hebben die alles moet doen.

Op dit moment zijn er niet veel Japanse Gran Turismo’s. Daarmee bedoelen we ware Gran Turismo’s. Geen sportieve coupé’s of sportwagens. Nee, bijzonder gelijnde coupé’s met grote motoren, verfijnde techniek, aparte koetswerken en zeldzaam lage verkoopaantallen. We nemen er 7 met je door:

Honda Legend Coupé (KA8)

1991 – 1996

Wat hebben de eerste Renault 5 en de tweede generatie Honda Legend met elkaar gemeen? Het zijn voorwielaandrijver met de motor behoorlijk op c.q. achter de vooras. Het is een fenomeen waar @jaapiyo nog steeds niet bij kan: voorwielaandrijving en weinig frontoverhang. De auto was ongekend luxe voor zijn tijd. Uiteraard ging alles elektrisch en was de airco automatisch. Maar ook luxe items als Luxman audio systeem en een navigatiesysteem (zo’n gyroscoop systeem, nog geen GPS) waren mogelijk.

Qua motor was er slechts één mogelijkheid bij deze Japanse Gran Turismo, een 3.2 zescilinder, de ‘C32A’-V6. Deze was enigszins gelieerd aan de V6 uit de NSX. Dat was echter een 3.0 V6 met VTEC voor de flinke prestaties, de V6 in de Legend moest vooral soepel zijn. Nog altijd een bijzondere coole auto om te zien. De cleane lijnvoering wordt erg fraai oud. Ironisch, want juist door de ingetogen styling was de auto dermate onopvallend dat niemand ‘m kocht.

Mazda Cosmo (JC)

1990 – 1994

De Mazda Cosmo is misschien wel de ultieme Japanse Gran Turismo. Ook in de jaren ’80- en ’90 was Mazda bezig zich enorm uit te sloven, net als andere Japanse automerken. Qua segmentatie deed Mzda het heel overzichtelijk. Je kon twee achterwielaangedreven coupé’s kopen met wankelmotor. De Mazda RX- (FD) was vrij karig uitgerust, compact en zeer sportief. De Cosmo was groot, luxe en juist meer op comfort afgestemd.

Qua luxe kwam je absoluut niet te kort. Erg gaaf waren de motoropties. Naast de tweeschijf rotatiemotor (13B) die we uit de RX-7 kenden, kon je ook opteren voor de drieschijf rotatiemotor. Qua onderhoud moet je even opletten. Ook het olie- een benzineverbruik was zeldzaam hoog. Eerlijk is eerlijk, de prestaties waren dat ook. Meer dan 300 pk was in 1990 nog zeer bijzonder.

Check hier de Mazda Cosmo-special!

Toyota Soarer (Z30)

1991 – 2000

De voorloper van de Lexus LC500, dat op zijn eigenlijk weer de voorloper is van de SC430 is. Deze auto werd in de VS verkocht als Lexus SC300 en SC400. In eerste instantie begon de Soarer zijn leven als een luxere Supra. De tweede generatie Soarer (Z20) was in technologisch opzicht zeer bijzonder, maar de styling was nog veel te generiek. Dat zette Toyota recht met de Soarer, een onvervalste Japanse Gran Turismo. Net als de Toyota Aristo (Lexus GS in Nederland) werd deze auto ontworpen door Giorgietto Giugiaro.

Je kan de auto auto krijgen met een 2JZ-GTE motor, maar dat is niet dezelfde als in de Supra. In de Soarer is deze namelijk ‘slechts’ 2.5 liter groot (280 pk ipv 320). Maar je moet die zescilinder overslaan en meteen kiezen voor de onverwoestbare 1UZ-FE, een vierliter V8 die als hoofdtaak heeft om niet op te vallen. Het is een van de weinige V8-motoren die doet denken aan V12. Ook hier waren er enorm veel verschillende technologische hoogstandjes standaard en leverbaar.

Infiniti M30 (F31)

1989 – 1992

Ah, we komen nu uit bij de echt onbegrepen modellen. In commercieel opzicht was de Inifiniti M30 een echte flop. Niemand keek er naar om, met name omdat ‘ie alles fout leek te doen. Het nadeel was dat de M30 als een soort BMW concurrent op de markt gezet werd. Dat was absoluut niet het geval. De Infiniti M30 was een luxe versie van de Nissan Leopard Coupé. Deze werd aan de bekende 3.0 V6 gekoppeld, alleen dan wel eentje met een bovenliggende nokkenas en zonder turbo’s. Dat niet alleen, die V6 werd gekoppeld aan een viertraps automaat.

Daardoor was de meer dan 1.500 kilogram zware en 4,80 meter lange Inifniti M30 absoluut geen sportieve auto. Wel was het een verfijnde en comfortabele Japanse Gran Turismo. Zeker omdat dingen als een Bose-stereo, schuif-kaneeldak, Climate control en startonderbreker standaard waren. In 1989! Bij een gelijkwaardig Duitser moest je daar twintig jaar later alsnog voor betalen. In totaal zijn er slechts zo’n 17.000 van gebouwd

Nissan 300ZX 2by2 (Z32)

1989 – 2002

Nissan heeft meerdere snelle vierpits coupé’s gehad. Sterker nog, als dat het enige uitgangspunt was, konden we alleen daar al een lijstje van maken. De Nissan Fairlady Z 2by2 was een verschrikkelijk slechte ‘Z’-car. Te duur, te zwaar, te soft en te complex. Een simpel gerecht moet goed bereid zijn en niet te veel ingrediënten hebben. De Nissan 300ZX Z32 was dus niet echt een patatje met, maar een vier gangen diner.

Standaard was de V6 voorzien van dubbele bovenliggende nokkenassen, 24 kleppen en Variable kleptiming. Optioneel kon je kiezen voor een dubbele turbo setup met intercooler. In Japan kon je kiezen voor een ‘2by2’ versie, met een iets langere wielbasis en een hoop extra luxe die je standaard meekreeg. Wat dacht je van Xenon verlichting standaard? De prijs van deze Japanse Gran Turismo was wel enorm hoog. Een terugkerend fenomeen en probleem.

Check hier de Nissan 300ZX-special!

Subaru SVX

1991 – 1995

Zo’n auto die onder elke radar doorglipt. Het is nog steeds een mysterie waarom Subaru destijds de Alcyone SVX gingen bouwen. Ja, het is een prachtig ontwerp van Giugiaro. De zijruiten zijn nog steeds exotisch en de motor is nog altijd een juweel. Maar voor wie was de auto eigenlijk? Net als de andere Japanse Gran Turismo’s in dit lijstje was het een beetje een lastige businesscase. De Subaru SVX concurreerde met auto’s waarvan de badge en het bijbehorende imago voor elkaar waren.

Ook was de SVX niet bovengemiddeld snel of sportief. Dankzij de turboloze 3.3 motor en viertraps automaat was het verbruik wél erg hoog. Je kon niet kiezen voor een eenvoudige 2.5 viercilinder en handbak, bijvoorbeeld. Uiteindelijk was het een onbegrepen auto en dat is het nog steeds. Echter, als je een goed werkende tankpas hebt, is het wel een gave en zeer bruikbare auto. Het vierwielaandrijvingssysteem is zeer effectief, de stoelen zijn uitstekend en alle luxe is aan boord. Een ideale auto dus om op vakantie mee te gaan. De techniek was ook nog eens betrouwbaar. Tegenwoordig voor heel redelijke prijzen te vinden.

Lees hier de Subaru Alcyone SVX-special!

Lexus LC500

2017 – heden

In feite is dit de opvolger van de Soarer. In veel opzichten heeft Lexus het enige juiste gedaan. De styling, de techniek, het interieur: alles is bij deze Japanse Gran Turismo anders dan de concurrentie. De auto voelt bijzonder, aristocratisch en speciaal aan als je erin zit. Een duurdere BMW M8 voelt als een ordinaire 5 Serie, wat het in feite ook is. De Lexus LC500 geeft je meer een Aston Martin of Maserati-vibe, maar dan op een Japanse wijze.

Net als de andere auto’s in dit lijstje is het voor mensen een aparte keuze. Iedereen met budget voor een LC500, shopt waarschijnlijk voor (nog) een 911 of iets ander Duits. Het mooie van de LC500 is dat die auto alles anders doet, maar dat het ook werkt. Mensen die zich irriteren aan het (inmiddels aangepaste) infotainment-systeem moeten maar een iPad kopen. De auto heeft op de prijs na, geen enorm grote nadelen. Als hybride is de Lexus LC500 overigens nog behoorlijk betaalbaar.

BONUS: Mitsuoaka Orichi

2004 – 2016

Wat is het doel van een Supercar? Als je kijkt op de boulevards in Rotterdam, Noordwijk aan Zee, Saint Tropez, Monaco, Appelscha en London is het voornamelijk de bedoeling dat je kunt cruisen en opvallen. Dan is er maar één auto geschikt en dat is de Mitsuoka Orochi. Het is (onbedoeld) de ultieme Japanse Gran Turismo, in dat opzicht. Ondanks de exotische middenmotor layout, is de Orochi absoluut geen sportieve auto.

Het platform van de Mitsuoka is losjes gebaseerd op dat van een NA1-Honda NSX. Dat klinkt nog heel sportief, maar de 3.3 V6 van Toyota is dat niet. De vijftraps automaat is dat al helemaal niet. Ja, de Orichi is bijzonder lelijk. Het ziet er uit als een gemuteerde diepzee vis met wielen eronder. Dat is aan de ene kant precies de bedoeling (choqueren), maar aan de andere kant wel jammer. Het had gewoon een Mondial kunnen zijn.

Meer lezen? Dit zijn de gaafste vierzits cabriolets.