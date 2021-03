Land Rover Defender is officieel geen mannenauto meer - Autoblog.nl

De Women’s World Car of The Year is namelijk… de Land Rover Defender.

De 59-koppige jury van de toonaangevende Car of the Year-verkiezing bevatte dit jaar welgeteld vijf vrouwen. Dat kan natuurlijk niet anno 2021. De vrouwen hebben daarom het heft in eigen handen genomen met de Women’s World Car of The Year-verkiezing. Vandaag maken ze de winnaar van 2021 bekend, niet geheel toevallig op Internationale Vrouwendag. Op Autoblog kunnen we dit – geëngageerd als we zijn – natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten gaan.

Waar de mannen kozen voor de Toyota Yaris als Auto van het Jaar 2021, kwam er bij de dames een hele andere winnaar uit de bus. Uit de genomineerde auto’s kozen de vrouwelijke autojournalisten namelijk de Land Rover Defender als winnaar. Bij de Car of the Year stond deze ook op de nominatie, maar de SUV kwam niet verder dan een zesde plaats. Dat de chauvinistische Britse journalisten met z’n allen op de Defender hadden gestemd mocht niet baten.

De winst van de Land Rover Defender komt wellicht als een verrassing. Dat kan drie dingen betekenen: of je beeld van vrouwen klopt niet, of je beeld van de nieuwe Defender klopt niet, of allebei. Het antwoord laten we in het midden.

Je vraagt je wellicht ook af wat de toegevoegde waarde is van een vrouwelijke Auto van het Jaar-verkiezing. Marta Garcia, voorzitter van de Women’s World Car of the Year geeft daar antwoord op: de vrouwen vertegenwoordigen miljoenen vrouwelijke consumenten.

Daar zit wat in, maar helaas haalt Garcia haar eigen argument meteen weer onderuit. Ze zegt namelijk – geheel in lijn met de tijdgeest – dat auto’s geen geslacht hebben en niet onderhevig zijn aan stereotypes. De winnaar is volgens haar niet de beste vrouwenauto, maar überhaupt de beste auto. Als dat onderscheid er inderdaad niet is, verliest de verkiezing dus meteen zijn bestaansrecht.